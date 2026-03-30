Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAGREB JE NEĆE ZABORAVITI

U Lisinskom će se održati koncert sjećanja na Anamariju Carević, na programu je Mozartov Requiem

Zagreb: Koncert duhovne glazbe
Marko Seper/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
30.03.2026.
u 12:25

Sva sredstva od prodanih ulaznica i donacije dobročinitelja Zaklade namijenjena su za izgradnju pastoralnog centra

Šest godina prošlo je od razornog zagrebačkog potresa u kojem je ugašen i jedan mladi život. U čast tragično preminule 15-godišnjakinje, Zaklada Anamarija Carević, uz pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, stoga organizira dobrotvorni koncert. Koncert sjećanja održat će se sutra, 31. ožujka, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog s početkom u 20 sati, istaknuli su organizatori. Najavljen je dolazak predstavnika Vlade, Sabora i Grada. 

Program u Velikom tjednu obilježit će Mozartov Requiem, uzvišeno sakralno djelo koje povezuje ljudsku krhkost i nadu te time simbolizira Anamarijin odlazak. Koncert će se odvijati pod dirigentskom palicom maestra Roberta Homena, a djelo će izvesti Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zbor Hrvatske radiotelevizije te solisti Darija Auguštan, Martina Gojčeta Silić, Roko Radovan i Luciana Batinić.

Sva sredstva od prodanih ulaznica i donacije dobročinitelja Zaklade namijenjena su za izgradnju pastoralnog centra, u spomen na Anamarijino crkveno i vjersko djelovanje koji će nositi njeno ime. Dio sredstava namijenjen je i za nastavak konzervatorskih i restauratorskih radova u Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici.
Ključne riječi
Zaklada Anamarija Carević Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!