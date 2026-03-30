U Lisinskom će se održati koncert sjećanja na Anamariju Carević, na programu je Mozartov Requiem

Šest godina prošlo je od razornog zagrebačkog potresa u kojem je ugašen i jedan mladi život. U čast tragično preminule 15-godišnjakinje, Zaklada Anamarija Carević, uz pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, stoga organizira dobrotvorni koncert. Koncert sjećanja održat će se sutra, 31. ožujka, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog s početkom u 20 sati, istaknuli su organizatori. Najavljen je dolazak predstavnika Vlade, Sabora i Grada.

Program u Velikom tjednu obilježit će Mozartov Requiem, uzvišeno sakralno djelo koje povezuje ljudsku krhkost i nadu te time simbolizira Anamarijin odlazak. Koncert će se odvijati pod dirigentskom palicom maestra Roberta Homena, a djelo će izvesti Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zbor Hrvatske radiotelevizije te solisti Darija Auguštan, Martina Gojčeta Silić, Roko Radovan i Luciana Batinić.

Sva sredstva od prodanih ulaznica i donacije dobročinitelja Zaklade namijenjena su za izgradnju pastoralnog centra, u spomen na Anamarijino crkveno i vjersko djelovanje koji će nositi njeno ime. Dio sredstava namijenjen je i za nastavak konzervatorskih i restauratorskih radova u Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici.