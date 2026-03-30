NA ČRNOMERCU

Usred kaosa i nevremena, udario je ženu na zebri. A prolaznici? E, pa zbog ovog zaslužuju medalju

Zagreb: Intervencija hitne pomoći nakon što je putnik u tramvaju pao i razbio glavu
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.03.2026.
u 12:22

Vozač je ostavio broj mobitela, ponudio prijevoz do bolnice, ali policajka koja se tamo zatekla to je odbila i sama zvala policiju, a moja kćer hitnu jer je i sama zdravstveni djelatnik u bolnici, objasnila je zahvalna majka

U petak je, uslijed žestokog nevremena, Zagrebom vladao kaos, a za jednu je ženu taj dan bio posebno težak. Dok je prelazila cestu na pješačkom prijelazu na nju je naletio automobil, no zahvaljujući dobrim ljudima situacija je brzo riješena. Majka ozlijeđene žene javila se u kvartovskoj grupi za područje Črnomerca te se zahvalila svima na brzoj reakciji. 

– Zahvaljujem se nepoznatim polaznicima koji su u petak u jutarnjim satima negdje oko 6 i 45, pomogli mojoj kćeri da ustane. Na pješačkom prijelazu na uglu Domobranske i Ilice naletio je na nju osobni automobil. Još jednom hvala svima koji su pomogli, pitali kako je, kao i policajki koja se našla tamo i obavijestila hitnu i policiju. Bilo je veliko nevrijeme, kćer je bila u šoku, potpuno mokra kao i mnogi jer su pješačili do svog radnog mjesta pošto je javni prijevoz stao, no mnogo ljudi je stalo i pomoglo. Od srca im hvala, ima još puno dobrih ljudi – poručila je gospođa, a u komentarima je objasnila da je i vozač stao i ponudio pomoć. Oporavak ozlijeđene žene će, dodala je, potrajati. 

– Vozač je ostavio broj mobitela, ponudio prijevoz do bolnice, ali policajka koja se tamo zatekla to je odbila i sama zvala policiju, a moja kćer hitnu jer je i sama zdravstveni djelatnik u bolnici – objasnila je. 

