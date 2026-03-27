FOTO Kupola užasa! Ovako izgleda Draženov dom iz zraka

– Draženov dom je srce zagrebačkog sporta, a prizori koje smo danas vidjeli potvrđuju razmjer štete – rekao je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić koji je s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem obišao KC Dražen Petrović.
O svemu su se oglasili i iz kluba. "Dragi naši cibosi. Kao što ste vjerojatno već upoznati, nevrijeme koje je pogodilo naš Zagreb nije poštedjelo ni Draženov dom. Naša dvorana pretrpjela je značajna oštećenja, najviše na konstrukciji krova i kupole, zbog čega će vrata dvorane do daljnjega ostati zatvorena."