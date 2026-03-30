POPRAVLJANJE GRADA KROZ UMJETNOST

Ovaj detalj na stepenicama u centru Zagreba oduševljava prolaznike, znamo tko je njihov 'kirurg'

Zagreb: Lova?ki rog postavio natpis da se ne koristi prolaz prema Gornjem gradu
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
30.03.2026.
u 11:33

"Pogledajte divnu gestu i rad nepoznatog umjetnika", komentirali su Zagrepčani na društvenim mrežama

Rane urbanog tkiva, oštećeni pločnici, rupe u asfaltu i pukotine mogu se itekako pretvoriti u umjetnička djela. Pravi primjer toga pokazuje detalj na stepenicama kod prolaza Lovački rog koje spajaju Ilicu i Strossmayerovo šetalište, a čiju je fotografiju objavila jedna Zagrepčanka u Facebook grupi "Zakaj volim Zagreb".

Stepenice je načeo zub vremena, a netko je čuo njihov poziv u pomoć i odlučio ih pokriti šarenim flasterom. "Pogledajte divnu gestu i rad nepoznatog umjetnika", komentirali su Zagrepčani na društvenim mrežama. Ovaj šarena zakrpa na stepenicama nastala je u sklopu projekta Okolo, a djelo je poznatog francuskog umjetnika Emem koji je poznat po tome što "popravlja" grad kroz umjetnost. Zovu ga i "kirurgom pločnika", a Emememovi radovi prepoznatljivi su po razigranosti i jedinstvenom pristupu kojim obične, često zanemarene gradske površine pretvori u male umjetničke galerije na otvorenom.

Ovaj oblik ulične umjetnosti poznat je kao "flacking", a pojam dolazi od francuske riječi "flaque" što znači lokva. Tehnika je to kojom se oštećeni pločnici, rupe na cestama i fasadama zgrada popravljaju šarenim mozaicima.

Foto: Facebook Zakaj volim Zagreb

