Dva tjedna bez vlakova! Zatvara se kolodvor Dugo Selo, ovo su dionice na kojima neće biti prometa

Zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od 7. do 20. travnja 2026. na snazi će biti posebna regulacija prometa, javlja HŽ Infrastruktura. U tom razdoblju potpuno će biti zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada. Također, pruga će biti zatvorena za promet i od Križevaca do mađarske granice.

U navedenom razdoblju dio vlakova bit će otkazan, a dio zamijenjen autobusima. Autobusi će voziti na relacijama od Sesveta do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja, Kloštra, Ivanić-Grada i Novoselca u oba smjera, a promjene će zahvatiti i linije od Zagreb Glavnog kolodvora do Bjelovara, Novske, Vinkovaca, Osijeka i Harmice. Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će kružni autobusi. Raspored se može vidjeti ovdje.

Od 7. do 20. travnja putnici s kartama HŽPP-a moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a. Nakon radova otvorit će se južni dio kolodvora, no promet će teći otežano do kraja travnja zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja i željezničko-cestovnih prijelaza.

Radovi se izvode u sklopu dvaju velikih infrastrukturnih projekata, rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) te na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km). Ukupno je riječ o ulaganjima većima od pola milijarde eura, kojima pruga postaje dvokolosiječna, elektrificirana te osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetkom projekata skratit će se vrijeme putovanja, povećati sigurnosti i udobnost te propusna moć pruge. Kraj radova na oba projekta očekuje se u drugoj polovini 2026. godine.