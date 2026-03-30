Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MODERNIZACIJA PRUGE

Dva tjedna bez vlakova! Zatvara se kolodvor Dugo Selo, ovo su dionice na kojima neće biti prometa

Na Željezničkom kolodvoru Varaždin u promet je pušten novi dizel-motorni vlak tvrtke Končar
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.03.2026.
u 13:13

Od 7. do 20. travnja putnici s kartama HŽPP-a moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a

Zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od 7. do 20. travnja 2026. na snazi će biti posebna regulacija prometa, javlja HŽ Infrastruktura. U tom razdoblju potpuno će biti zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada. Također, pruga će biti zatvorena za promet i od Križevaca do mađarske granice.

U navedenom razdoblju dio vlakova bit će otkazan, a dio zamijenjen autobusima. Autobusi će voziti na relacijama od Sesveta do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja, Kloštra, Ivanić-Grada i Novoselca u oba smjera, a promjene će zahvatiti i linije od Zagreb Glavnog kolodvora do Bjelovara, Novske, Vinkovaca, Osijeka i Harmice. Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će kružni autobusi. Raspored se može vidjeti ovdje

Od 7. do 20. travnja putnici s kartama HŽPP-a moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a. Nakon radova otvorit će se južni dio kolodvora, no promet će teći otežano do kraja travnja zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja i željezničko-cestovnih prijelaza.

Radovi se izvode u sklopu dvaju velikih infrastrukturnih projekata, rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) te na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km). Ukupno je riječ o ulaganjima većima od pola milijarde eura, kojima pruga postaje dvokolosiječna, elektrificirana te osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetkom projekata skratit će se vrijeme putovanja, povećati sigurnosti i udobnost te propusna moć pruge. Kraj radova na oba projekta očekuje se u drugoj polovini 2026. godine.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!