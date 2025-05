Nema više čekanja na stanicama: Hrvatski informatičar riješio stari problem

Priznajmo si, rijetko što nas je živciralo kao što je čekanje na javni prijevoz, pogotovo u doba kada indikatori na stanicama nisu bili baš sasvim točni. Blago rečeno. Stotinu puta nismo znali što bismo dali da možemo znati kada će točno naš autobus ili tramvaj stići na našu stanicu pa da u miru možemo dovršiti jutarnju kavu ili pojesti gablec. Bili smo osuđeni na izlazak i čekanje, nerijetko trčanje da bismo stigli prije nego se zatvore zadnja vrata ako je prijevoz bio ovdje. Ali, evo rješenja! Ako u svoj preglednik utipkate zet.skoljka.org dobit ćete kartu Zagreba ali s bezbroj točaka u pokretu – ZET Uživo. Riječ je o vozilima javnog prijevoza koja se u tom trenutku nalaze na trasama. Možete pratiti njihovo kretanja, a uvećate li kartu vidjet ćete označene i korisne uslužne objekte duž trasa poput pekara, dućana, pa i frizera. Nevjerojatno korisna stvar.

Ovu online aplikaciju osmislio je naš informatičar Ivica Kičić koji danas radi u tvrtki OptimoRoute. Inače, Kičić je završio fiziku na našem uglednom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a onda je znanje stjecao i na znamenitom ETH u Zurichu te sada radi u kompaniji koja se bavi upravo ovakvim aplikacijama koje imaju svrhu rješavanja kompleksnog problema odabira itinerara za flote vozila. No, ovo sasvim sigurno nije prvi ovakav pokušaj, ranije ih je bilo, no ZET nije odobravao korištenje podataka o kretanju njihovih vozila. Vremena se, međutim, mijenjaju.

Foto: zet.skoljka.org

– ZET je promijenio politiku i javno objavio podatke koji uključuju trenutačne lokacije vozila, plus općenite informacije poput popisa stanica, linija, oblika trasa itd. Podaci su dani u standardiziranom GTFS formatu, originalno razvijenom za potrebe Google Mapsa, tako da su opsežni i jednostavni za korištenje. Podaci dolaze direktno od samog ZET-a, što znači da su praktički najtočniji podaci koje mogu dobiti. Koliko sam sâm testirao, za sada je sve odgovaralo stvarnoj situaciji uz malo kašnjenja od desetak sekundi. Tu i tamo vidim na karti da se lokacije čudno ponašaju, ali moram još vidjeti je li to pogreška u mom prikazu ili šum u podacima. Također, potencijalno neka vozila još nedostaju. No, mislim da su podaci generalno poprilično dobri i pouzdani. Ideja mi je za svaki slučaj napraviti da stranica vizualno upozori korisnika ako zaključi da je neka lokacija nepouzdana (npr. posivi je), kaže nam Kičić. Ono što je najbolje kod ove aplikacije jest da je besplatna, a za sada nema nekog poslovnog modela u planu.

– Za sada ne. Primjerice, definitivno ne želim nikakve reklame stavljati. Za stranicu je zbilja mali trošak, server i domena nisu nit 10 eura mjesečno, a koristim ih i za druge stvari. Jedino su mape ispale puno skuplje nego što sam očekivao (red veličine više od ostalih troškova). Za njih pak isto mogu naći jeftinije rješenje ili čak servirati s vlastitog servera. Ima li smisla kontaktirati Grad ili ZET? Ne znam, nemam ni tu planova. Lakše mi je za sada imati neslužbenu stranicu, mogu brže eksperimentirati – kaže nam tvorac za mnoge iznimno korisne aplikacije. Međutim, i da nije ove zaista sjajne i korisne aplikacije, naš informatičar zaslužio bi ozbiljan medijski prostor. Jer, riječ je o jednom od najuspješnijih informatičara u nas. Već do kraja osmog razreda imao je devet pobjeda na državnom nivou iz programiranja, pronašli smo da bi u istom danu sudjelovao na pet različitih natjecanja. U srednjoj školi je dva puta osvojio zlato na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi. Uz informatiku, izvrstan je bio u matematici te fizici. Na kraju je završio fiziku, no životni je poziv ostala informatika. Uočavate kako je aplikacija na podstranici stranice Školjka, a to je projekt izravno vezan za vještine ovog našeg stručnjaka.

– Nešto iskustva web programiranja dobio sam razvojem web stranice skoljka.org prije desetak godina. Školjka je arhiva zadataka s matematičkih natjecanja i platforma za online natjecanja i tečajeve iz matematike, dakle nevezana za ZET prikaz. Osim toga, koristiti mape sam naučio nedavno kroz posao. Za taj ZET prikaz i nema tako puno posla, ali pomaže biti upoznat s konkretnim tehnologijama: kako prikazati kartu, kako nešto nacrtati na njoj, kako postaviti server, kako namjestiti domenu itd – kaže nam Kičić. S obzirom na ekspertize koje ima i nudi tvrtka za koju danas radi, aplikacija za javni prijevoz za Kičića i kolege nije osobit pothvat jer se, kako smo naveli, ova tvrtka bavi upravo takvim projektima.

– OptimoRoute razvija aplikaciju koja pomaže tvrtkama organizirati dostave i slične poslove vezane uz flote vozila (izlaske na teren, odvoz otpada itd.). Primjerice, zamislite da sutra morate obaviti dostave na 200 različitih adresa i imate 10 vozača. Zanima vas tko će koju dostavu obaviti, a da to sve bude što prije i što efikasnije obavljeno, Kada biste ručno planirali raspored, moguće da biste potrošili cijeni radni dan na to. S pomoću naše aplikacije za desetak minuta možete imati gotove rute. Osim rutiranja, OptimoRoute pomaže i oko live praćenja vozača, live modifikacija ruta, navigacije, analitika i puno drugih stvari. Ja sam u timu koji radi na optimizacijskim algoritmima, tj. zadužen sam za dio koda koji računa i optimizira te rute – kaže autor trenutačno najkorisnije aplikacije vezane uz javni prijevoz u Zagrebu.

