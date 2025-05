Putnici oprez: ZET najavljuje promjene autobusnih ruta zbog atletskog natjecanja kod fontana

Zbog održavanja međunarodnog atletskog natjecanja pokraj gradskih fontana, sutra i u petak od 18 do 21.30 sati, dolazi do izmjena u prometovanju autobusnih linija terminala Glavni kolodvor, javljaju iz ZET-a. Autobusne linije 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 219 (Glavni kolodvor - Sloboština), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor -Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor - Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor - Petrovina) i 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh), će sutra, od 18 do 21.30 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u smjeru juga, dok će u petak, od 18 do 21.30 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Slavonska avenija - Avenija Većeslava Holjevca - i u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima

Sutra neće biti u funkciji stajalište Lisinski u smjeru juga, dok će u petak biti ukinuto stajalište Lisinski u oba smjera. Autobusi linije 218 (Glavni kolodvor - Borovje) će sutra od 18 do 21.30 sati prometovati izmijenjeno u smjeru Borovja, a u petak od 18 do 21.30 u oba smjera:

Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Slavonska avenija - Kruge - i u nastavku redovnom trasom

Autobus sutra neće koristiti stajališta Lisinski i NSK u smjeru Borovja, dok u petak neće koristiti obostrana stajališta Lisinski, NSK te stajalište Kruge u smjeru zapada, a istovremeno će koristiti stajalištu Kruge u smjeru istoka.

Linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) će sutra od 18 do 21.30 sati prometovati izmijenjenom trasom samo u smjeru Novog Jelkovca, dok će u petak od 18 do 21.30 sati, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera.

Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Slavonska avenija - i u nastavku redovnom trasom

Linija neće koristiti stajališta Lisinski, N.S.knjižnica i Kruge u smjeru Novog Jelkovca, dok se u petak neće zaustavljati na obostranim autobusnim stajalištima Lisinski, N.S.knjižnica i Kruge.