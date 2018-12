'Nema nijednog razloga da HDZ ne podrži proračun, vjerujem da će proći'

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić poručio je u utorak kako nema nijednog razloga da HDZ ne podrži prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2019. godinu na skupštinskoj sjednici u četvrtak, ističući da u HDZ-u očekuju kako će proračun proći, ali da ne želi licitirati imenima i prezimenima gradskih zastupnika koji će proračun podržati.

Mikulić je na konferenciji za novinare, upitan je li dogovorio "ruke" koje im nedostaju za prihvaćanje proračuna, odgovorio da je gradskih zastupnika HDZ-a sedmero te da njima ne nedostaje nijedna ruka jer imaju svoj stav, a nema saznanja da te "ruke" koje nedostaju čine zastupnici Nezavisne liste Zagreb.

"Predlažem da sačekamo 13. prosinac - glasovanje i bit će nam svima jasno tko će podržati proračun Grada Zagreba, ukoliko bude podržan", poručio je.

Na pitanje je li razgovarao s predsjednikom HSLS-a i gradskim zastupnikom Darinkom Kosorom hoće li on podržati proračun, Mikulić je rekao da kao predsjednik Gradske skupštine nije zadužen obavljati razgovore sa zastupnicima tko će koju točku podržati, jer je "predlagatelj taj koji mora sebi osigurati većinu".

Uvjerenje da će proračun proći temelji "na optimizmu i kvaliteti proračuna i na onome što je realizirano od 2014. do danas", jer su od 381 milijun kuna za projekte 40 do 50 posto bili amandmani Kluba HDZ-a.

Nisam Nostradamus, ali vjerujem da će prevladati razum i da će proračun proći

"Nisam Nostradamus i ne mogu proricati budućnost tko će dići ruku. Vjerujem da će prevladati razum i uvjeren sam u to, vječiti sam optimist, inače ne bih radio ovaj posao. Ja samo govorim da se radi o najbitnijem političkom i financijskom dokumentu u jednoj godini koji donosi Gradska skupština i apeliram na razum. I vjerujte mi, ne zato što sam po habitusu vječiti optimist, nego jednostavno to osjećam, da će prevladati razum da se proračun donese za 2019. godinu iz razloga što je niz projekata u tijeku i nikome nije do novih izbora", istaknuo je.

"Pa radije ćemo napraviti dva vrtića nego ići u nove izbore. Ali ću vam i to reći, ukoliko dođe i do toga da se ide na nove izbore za Skupštinu Grada Zagreba, Hrvatska demokratska zajednica nikad spremnija za te izbore", dodao je Mikulić.

Upitan zašto HDZ cijelo vrijeme tvrdi da je proračun dobar i da je u interesu Zagrepčana, kada su većinom HDZ-ovci na skupštinskim odborima bili suzdržani po pitanju proračuna, kazao da je to vrlo jednostavno jer su išli s amandmanima, pa je proračun sada onakav da će ga Klub HDZ-a, koji je dio većine u Skupštini, i podržati.

Nikome ne treba biti u interesu da se ide na ponovno izbore

"Bespotrebno je zamarati javnost nekim nepodržavanjima proračuna ako imamo mogućnost utjecati na razvoj projekata i doprinos ovom gradu. Nikome ne treba biti u interesu da se ide na ponovne izbore i da to košta, otprilike kad podijelimo ta sredstva možemo napraviti još nova dva vrtića", poručio je Mikulić.

Na pitanje je li se čuo s gradonačelnikom Milanom Bandićem te hoće li on doći na sjednicu Skupštine u četvrtak, kazao je kako ne vidi ništa sporno da prvi ljudi izvršne i zakonodavne vlasti u Zagrebu komuniciraju.

"Koristim priliku da zaželim brz oporavak i ozdravljenje gradonačelniku Bandiću. Da sam na njegovom mjestu, poslušao bih savjete liječnika. Ako liječnici kažu da sam spreman da dođem na sjednicu Skupštine, onda bih došao. Ako mi liječnici kažu 'vis a vis' mog zdravlja da to nije dobro, ja bih slušao liječnike i ne bih došao. Ali, u slučaju da gradonačelnik ne dođe, njegova zamjenica će prezentirati i braniti proračun. To je zakonska mogućnost, nikakav problem u tome neće biti", rekao je Mikulić.

Naveo je i da od opozicije na proračun nije došao nijedan amandman, a došlo je pet amandmana od Kluba HDZ-a, deset od Savjeta mladih, jedan od gradskog zastupnika Nenada Matića i jedan od Odbora za ravnopravnost spolova. Misli da je 14 ili 15 amandmana usvojeno.

Tri opcije - proračun prolazi, Bandić povlači prijedlog pa do kraja godine predlaže novi, ili proračun pada

Po Mikuliću, postoje tri opcije. Prva je da proračun prođe, druga je da predlagatelj prije glasovanja povuče prijedlog i do kraja godine predloži novi, a ako to ne učini ide se na izbore za gradonačelnika, ili proračun ne prođe u četvrtak pa Vlada odlučuje o raspuštanju Skupštine i imenuje povjerenika.

"Taj scenarij ako se desi, onda nikakva Skupština ne donosi odluku o privremenom financiranju, nego gradonačelnik donosi jedan dokument za 'hladni pogon' jer samim činom neizglasavanja proračuna Gradska skupština nije raspuštena, ona se raspušta temeljem odluke Vlade onog trena kada se imenuje povjerenik. Dakle, kada Vlada donese odluku da se imenuje povjerenik, s tim danom se raspušta Skupština i nastupa povjerenik. Tek tada povjerenik i gradonačelnik donose proračun o privremenom financiranju. Naravno, s tim činom raspuštanja idu izbori u određenom roku koji propisuje Vlada za Skupštinu Grada Zagreba", objasnio je proceduru.

