Na vrhu TV tornja vidikovac, a ispod njega rotirajući restoran

Jedno malo za zaposlenike, a pokraj njega veliko za turiste. U potonje stane čak 16 ljudi, a dizalo je to koje, sudeći barem prema gumbima “RE” i “VD”, vodi do samog vrha televizijskog tornja na Sljemenu, odnosno do tamošnjeg restorana i vidikovca. Maksimalno iskorištavanje prostora vjerojatno najpoznatijeg betonskog zdanja za odašiljanje televizijskog signala u Hrvatskoj planirano je još pri njegovoj izgradnji 1976., ali toranj je dosad Zagrepčanima ostao nedostupan. Neće, međutim, takvim i ostati jer Odašiljači i veze (OIV) za njega imaju opak plan.

Opasan za ljude

Rotirajući restoran, otvoreni i zatvoreni vidikovac, suvenirnica i muzej mogli bi biti dovršeni otprilike u isto vrijeme kao i sljemenska žičara, a s radovima se počinje u idućih mjesec dana.

– Skele postavljamo još ovaj ili početkom sljedećeg mjeseca, a krećemo s obnovom ovojnice tornja. Sam objekt dosta je oronuo, pogotovo izvana i jednostavno moramo sanirati, prije svega, stolariju i ravne krovove jer u ovom je stanju toranj opasan za sve koji se nađu ispod njega – objašnjava nam direktor OIV-a Mate Botica pa dodaje kako će se u isto vrijeme početi i s radovima na unutrašnjosti. Ideja je da u objektu konačno zažive svi sadržaji koji su od samog početka tamo planirani, a u startu uložit će se 12 milijuna kuna.

– Cijena je to za vanjsku obnovu, a troškovnik za unutrašnje radove još moramo do kraja definirati – kaže Botica i odmah ističe da ozbiljnijeg infrastrukturnog ulaganja u objekt nije bilo 43 godine, a ovo je vrijeme i više nego idealno za radove. Svi se odašiljači, objašnjava, sada podešavaju daljinski i jednostavno u tornju više nije potrebno toliko mjesta za opremu i djelatnike koji su prije bili ti koji su omogućavali funkcioniranje odašiljača. A upravo zato što na Sljemenu za dobar televizijski signal nije više potrebno fizičko prisustvo djelatnika OIV-a, i “kućica” koja se nalazi pokraj samog tornja dobit će novu namjenu.

Grad kao partner

– U gornjem dijelu dvoetažnog objekta apartmani su u kojima se boravilo, što u budućnosti može biti također mjesto na kojem će se moći noćiti, dok u donjem dijelu, koji sad koristimo kao skladište, planiramo otvaranje Muzeja Odašiljača i veza, u kojem bismo svakako voljeli održavati i radionice, sastanke, ali i edukacije za djecu ne bismo li ih potaknuli da se školuju za naše zanimanje, odnosno da odu u smjeru radiokomunikacije – govori Mate Botica pa dodaje kako se dio inspiracije za obnovu tornja svakako “povukao” sa svjetski poznatih vidikovca, poput onog u Berlinu ili Kuala Lumpuru. Najviša točka u gradu ili, ako je riječ o ravničarskom području, centar određene metropole najčešće su lokacije tornjeva, a posjetitelji jedva čekaju da se na njih popnu.

– Daj bože da tako bude i kod nas, da od Gračana čekaju da dođu na naš vidikovac – kroz smijeh govori direktor OIV-a dodajući kako će, kad se svi sadržaji unutar sljemenskog tornja urede, oni ići u zakup.

– Kao potencijalnog partnera tu svakako vidimo Grad jer nikome nije više u interesu da se ponude ljudima sadržaji, pogotovo sad kad se dovrši žičara – kaže Mate Botica. A teren u samom tornju već je donekle pripremljen prije više od četiri desetljeća. Vidikovac i sad postoji, samo što nije uređen ni dostupan javnosti, dok je, primjerice, već predviđen i prostor za motore i samu rotirajuću platformu budućeg restorana. Sljemenski toranj bit će OIV-u druga kapitalna investicija u ovoj godini jer su 23,5 milijuna kuna već uložili u novi odašiljački objekt na Ugljanu, koji će u rad pustiti 15. svibnja.

