Kad se na Sljeme popne pauk, nema parking-kaosa

Na Sleme, na Sleme, na Sleme, noga već sama beži”, kažu stihovi kultne himne Zagrebačke gore na koju se hrlilo i ovog vikenda, samo ne baš “cipelcugom”. Skijanje i sanjkanje uz poznati grah namamili su mnoge, a budući da je opremu lakše dovesti automobilom, stotine i stotine vozila, unatoč upozorenjima iz Parka prirode Medvednica da se koriste ZET-ovi autobusi, gužvalo se po tamošnjim cestama. No nije bio parking-kaos kao prošloga vikenda jer su ovaj put situaciju kontrolirali prometni redari koji su usmjeravali vozače gdje da ostave aute te u suradnji s kolegama iz Zagrebparkinga paukom uklanjali ona koja su ometala prolaz autobusa.

Stotinjak mjesta je premalo

Parkiranje je, naime, gorući problem na vrhu Medvednice budući da je iscrtano manje od stotinu mjesta pa se staje gdje god se uspije. Ima i onih koji auto znaju ostaviti “nasred ceste”, a upravo takve situacije najčešće se rješavaju paukom.

– Mogli bismo zapravo većini automobila pisati kaznu jer su nepropisno parkirani. No svjesni smo da nisu ljudi krivi jer je jednostavno premalo parkirnih mjesta pa zato stvari radije riješimo upozorenjima. Naravno, nađu se oni koji misle da su pametniji pa stanu gdje požele i zakrče promet. Tada nemamo izbora pa se auti i odvoze paukom – objašnjava prometni redar Mario Krmpotić koji je patrolirao s još četvero kolega, dok su dvojica dežurala oko vrha Medvednice. Oni koji ne zateknu svoje vozilo ondje gdje su ga ostavili, usto, najčešće ne moraju po njega na Velesajam jer ga pauk samo preparkira gdje ne smeta. Surađuju i sa Zimskom službom, čija ekipa, dodaje Krmpotić, ne čisti samo snijeg s ceste, već i sa strane kako bi se napravilo mjesta za parkiranje.

– Nije nam lako kontrolirati i deseterostruko više automobila od broja parkirnih mjesta, ali ljudi su uglavnom razumni, pitaju za smjer i kamo mogu stati. Ima, dakako, i tvrdoglavih, pa i bezobraznih koji se ogluše na upozorenja i stanu gdje žele – ističe Krmpotić. Najgora je situacija, dodaje, oko Tomislavova doma jer bi svi, da mogu, najradije autom do same staze. Nerijetko zato, kada redara nema, hrpe vozila zakrče put hitnoj pomoći i Gorskoj službi spašavanja.

No parkiranje bi se, prema najavama iz Parka prirode, uskoro moglo i naplaćivati. I to ne samo za iscrtana parkirna mjesta, već se razmišlja o uvođenju dnevne karte koja bi se morala kupiti prije penjanja na Sljeme. Cilj je, objašnjavaju, osloboditi ga ispušnih plinova te potaknuti ljude da dolaze pješice ili autobusom. Problem bi to bio onima koji dolaze iz pravca Zagorja jer odande bus ne vozi pa im je auto jedina opcija. A autom je iz Bistre s kćerima Evom i Anđelom na Sljeme potegnuo i Ivan Žiljak.

– Bili smo na Krumpirištu, cure su se sanjkale – kaže tata Ivan te dodaje kako su parkirno mjesto našli bez problema jer su došli ranije ujutro. Poteškoća nije imala ni ekipa iz Zagreba koja se na Sljeme uputila kako bi ih njihova prijateljica, instruktorica Ea Kecerin, naučila skijati i bordati.

– Zasad ide odlično, još nitko nije ozbiljno pao – kroz smijeh objašnjava Irma Štefanović.

Samo da žičara ne zapne

Skijati su došle i prijateljice Shani i Moshe iz Izraela koje u Zagrebu studiraju medicinu.

– Prvi smo put ovdje i mogu reći samo: Wow! Atmosfera, ljudi, priroda... Čula sam da će se graditi i žičara pa se nadam da ću se stići provozati njome prije nego što završim faks – kaže Shani. Želja bi joj se trebala i ispuniti jer će nova žičara, na kojoj radovi počinju 25. siječnja, prema riječima gradonačelnika Milana Bandića, biti u pogonu do svibnja 2020.

