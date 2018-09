Na uništavanje komaraca potrošili 3,4 milijuna, a nikad ih nije bilo više

Ni dva tjedna nakon što je izašao iz bolnice Davor Huić nije došao k sebi otkako ga je “pokosila” groznica Zapadnog Nila, bolest koju prenosi komarac. Jedan od šest pacijenata iz glavnoga grada kojima je potvrđena ova bolest “pokupio” ju je najvjerojatnije u svom domu na Črnomercu, u blizini Medvednice, ili pokraj Save, u razini Veslačke ulice ili u Remetincu, gdje igra tenis. To su jedina mjesta gdje se ovog ljeta kretao prije nego što je osjetio simptome nalik gripi. Počela ga je, kaže, boljeti glava, imao je laganu temperaturu, bio je malaksao, smetalo mu je svijetlo...

Čak 375 tisuća kuna više

– Ti su se simptomi povukli nakon nekoliko dana te sam čak otišao na more na tri do četiri dana, a kad sam se vratio, onda je krenula agresivna faza bolesti – temperatura iznad 39 stupnjeva, povraćanje... Kad je supruga pozvala hitnu pomoć, jedva sam stajao na nogama – kazao je Davor Huić. U Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” sumnjali su u meningitis, no potvrdili su o čemu se radi tek kad su mu punktirali leđnu moždinu.

– Rekli su mi da se radi o toj bolesti dva dana prije izlaska iz bolnice. Tijekom liječenja davali su mi infuziju i lijekove za snižavanje temperature jer ne postoji cjepivo ni specifični antivirusni lijek protiv zaraze virusom Zapadnog Nila ističe Davor Huić te dodaje da ima dojam da ove godine u Zagrebu ima više komaraca nego prethodnih, a i susjedi su se ove godine žalili da su izludjeli zbog komaraca. Slična je situacija i u ostatku Zagreba. Problema s napasnim insektima imaju u Dubravi, prava najezda je i u Maksimiru gdje, rekla je gospođa Nada koja tamo živi, pikaju i preko odjeće.

– Postali su otporni i uzalud Autan i slični proizvodi – napominje gospođa. I na Laništu se ovog ljeta ne može sjediti na balkonu i biti s djecom u parkovima, a police sa sredstvima za tjeranje komaraca u trgovačkim centrima gotovo su se ispraznile. Stanovnici diljem Zagreba žale se da uopće ne vide djelatnike koji bi trebali zaprašivati iako iz Gradskog ureda za zdravstvo tvrde da je suzbijanje komaraca odrađeno na vrijeme te da se provodi tijekom cijele godine. Ove je godine za dezinsekciju komaraca osigurano 3,4 milijuna kuna, odnosno 375 tisuća kuna više nego lani. Broj intervencija vezan za suzbijanje komaraca, kaže pročelnik ureda Vjekoslav Jeleč, uobičajen je za ovo doba godine, a na osnovi praćenja situacije i prijava oboljelih osoba rade se dodatne mjere suzbijanja komaraca, i to u skladu s preporukama struke, odnosno Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Kako izgledaju te “dodatne mjere”, opisali su iz “Štampara” – nakon što obave epidemiološki i terenski izvid na području adrese stanovanja oboljelog, određuju se potrebne mjere suzbijanja ličinki i odraslih jedinki komaraca, pregledaju se dvorišta i okućnice na širem području mjesta stanovanja radi pronalaska legla komaraca te suzbijanja ličinki u njima, ličinke komaraca suzbijaju se i u dvorišnim revizijskim otvorima te u slivnicima.

Tigrasti napada cijeli dan

Iz “Štampara” dodaju, pak, da je doživljaj o brojnosti komaraca višestruko povećan zato što je u gradu sve invazivnija vrsta tigrasti komarac koji je aktivan tijekom cijelog dana i iznimno napastan u traženju krvnog obroka.

– No vrsta komarca važna u prijenosu virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, “domaća” vrsta komarca. Virus se prenosi na ljude i ubodom komarca koji se prethodno hranio krvlju na inficiranoj ptici, a ne prenosi se s čovjeka na čovjeka – kaže dr. sc. Ana Klobučar, prof., voditeljica Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u “Štamparu”. Najvažnija je, dodaje prof. dr. sc. Mladen Kučinić iz Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, edukacija građana koji bi trebali promijeniti navike – ne bi se smjela skupljati kišnica koja stoji u mnogim vrtovima jer su stajaće vode mjesta njihova razvoja.