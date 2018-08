Potvrđena su tri slučaja groznice Zapadnog Nila

Povišena tjelesna temperatura, opća malaksalost, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima... Svatko tko osjeti te simptome pomislit će da boluje od gripe. Većina će bolest preboljeti, a neće ni pomisliti da su zaraženi nekom težom bolesti. Tek kad se pojedincima zakoči vrat, pojavi dezorijentacija, tremor i poremećaj svijesti, javit će se liječniku, a on će moći samo konstatirati upalu mozga.

Ne “uzgajajte” komarce!

No to će biti već poodmakla faza vrućice Zapadnog Nila. U takvom stanju liječniku su se javili i stanovnik Dugog Sela i Svetog Ivana Zeline te je vrlo brzo utvrđeno da je bolest, nakon što je nedavno potvrđena kod četvero ljudi diljem Hrvatske, dospjela i u Zagrebačku županiju. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” potvrđuju i da je na području grada Zagreba do sada registrirana jedna oboljela osoba.

I ta institucija i Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije apeliraju da je uklanjanje legla komaraca, koji prenose bolest, najbolji oblik njihovog suzbijanja. Mjere dezinsekcije, kažu iz oba zavoda, redovito provode sve lokalne samouprave, no i ljudi bi trebali pomoći u sprečavanju širenja komaraca.

- Mnogi sami “uzgajaju” komarce. Naime, posude oko kuća u kojima se zadržava voda treba izlijevati jer su tamo njihova legla, a mogu se koristiti i repelenti – kaže epidemiologinja Vanja Slavić Vrzić iz županijskog Zavoda. Postoji opasnost od širenja vrućice, dodaje liječnica.

– U idućih mjesec dana moguće je da će se pojaviti još oboljelih. Ako je bolest potvrđena kod dvoje ljudi, znači da ih je još 200 zaraženo – kaže dr. Slavić Vrzić.

Ne zaprašivanju iz zraka

Zaraza virusom, naime, najčešće prolazi nezapaženo (oko 80 posto slučajeva). Odnosno, kaže liječnica, oni s jakim imunitetom eliminiraju bolest. Smetnje koje sliče na gripu imat će 20 posto zaraženih, a samo mali broj, oko jedan posto, razvit će teški oblik infekcije, encefalitis ili meningitis. Nakon što je potvrđena vrućica, dodatno je tretirano okruženje oboljelih. Zaprašivanje avionom iz zraka se ne preporučuje, kažu stručnjaci, jer su aviotretmani najmanje učinkoviti, a osim što se tako ubiju samo odrasli komarci, unište se i svi ostali kukci.

- A što je štetno za kukce, štetno je i za ljude. Još uvijek nema razloga za paniku, u Hrvatskoj više ljudi gine na cestama nego od uboda komarca - rekao je profesor Mladen Kučinić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

