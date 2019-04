Na Filozofskom znaju kako se dobro posvađati i imati vezu iz snova

Prvo znanstveni skup, a onda popularizacija psihologije. Nema odmora ovih dana na Filozofskom fakultetu jer sutra počinje najstariji znanstveni psihološki skup, Dani Ramira i Zorana Bujasa, koji će trajati do 13. travnja, a već dan poslije, od 11 do 21 sat, posjetiti se može 5. PsihoFest. Festival je to psihologije na kojem će se kroz radionice, predavanja, prezentacije i eksperimente demonstrirati upravo spomenuto znanstveno područje.

- Psihologija je znanost o ljudima, znači to je znanost o svima nama. Na PsihoFest-u ćete bolje upoznati sebe i saznati kako spoznaje iz psihologije iskoristiti da bi živjeli boljim životom. Profesori, asistenti i studenti Odsjeka za psihologiju pripremili su bogat program koji pokriva širok raspon tema iz svih područja psihologije - kaže Marina Martinčević iz organizacije pa dodaje kako je festival besplatan te namijenjen svima. Djeca, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, odrasli, a i umirovljenici mogu naučiti što ih, primjerice, tjera da razmišljaju, da osjećaju ili da se ponašaju na određeni način.

- Tijekom dvadesetak različitih predavanja moći će se saznati, na primjer, kako novac utječe na nas i mi na njega, zašto nam je važno tko sluša kakvu glazbu, kako uspješno balansirati privatni i poslovni život, kako se dobro posvađati, kako mediji utječu na nas - kažu na Filozofskom, na kojem će gostovati i poznati psiholog Boris Jokić te upoznati zainteresirane s obrazovnim aspiracijama hrvatskih učenika. Na PsihoFestu moći će se, u sklopu radionica, naučiti i kako se osloboditi straha od javnog nastupa, kako se nositi sa stresom, kako imati vezu po želji, kako čitati dječje priče, najbolje se pripremiti za razgovor za posao, ali i kako bolje organizirati svoje vrijeme.

Osim toga, ističu na Filozofskom, posjetitelji mogu sudjelovati u brojnim demonstracijama, testiranjima i eksperimentima te se fotografirati kao dio optičke varke, a i pogledati izložbu postera s različitim temama iz psihologije. U sklopu festivala održat će se i posebna edicija Skeptika u Pubu.

- Ove godine, ne samo da PsihoFest slavi svoj 5. rođendan, već i Odsjek za psihologiju slavi svojih punih 90 godina. Posjetitelji će u sklopu PsihoFesta moći razgledati izložbu o povijesti psihologije i izložbu starih aparata korištenih u prvim psihologijskim istraživanjima na Odsjeku još početkom prošlog stoljeća - rekla je Marina Martinčević iz organizacije pa dodala kako je detaljan program festivala dostupan na internetskim stranicama PsihoFesta.