'Na deponiju nije smjela biti tolika količina otpada, netko treba odgovarati!'

Gradske su vlasti obmanule javnost te skandalozno i neodgovorno postupile tijekom i nakon požara. Stoga ćemo u sličnim situacijama od sada sami platiti i organizirati analizu zraka te sve obznaniti javnosti – komentirajući srpanjski požar na odlagalištu Jakuševec istaknuo je danas gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska!-Progresivni savez).

Petek se složio s izjavom gradonačelnika Milana Bandića "Najvažnije je da je čovjek zdrav". No, da bi održali zdravlje, dodaje, potrebna je adekvatna briga i preventiva koju, kaže, nije vidio ni od jedne gradske uprave tijekom srpanjskog požara na Jakuševcu.

– Sad kada baratamo činjenicama, jasno je da su Zagrepčani bili obmanuti i da je postupanje gradskih vlasti bilo skandalozno. Zagrepčani su se spasili zbog reakcije osjetila njuha koja je nekada bila u funkciji preživljavanja. Koje su činjenice u vezi s požarom na Jakuševcu koje demantiraju dosadašnje istupe gradskih vlasti za vrijeme i poslije požara? Nije gorjelo reciklažno dvorište, nije gorjelo samo otpadno drvo, nisu provedena potrebna mjerenja zagađenja zraka. Zaključno, nije bilo adekvatne reakcije gradske uprave oko zaštite zdravlja ljudi – govori Petek.

Objasnio i što se točno u srpnju dogodilo. Gorio je deponij za sortiranje otpada unutar odlagališta, gorjele su i gume i plastika, ali i namještaj i nesortirani glomazni otpad, iako su u početku Zagrepčani obaviješteni kako je vatra zahvatila samo odbačeni drveni namještaj. U gašenju ovog, kako su ga tada nazvali, najzahtjevnijeg požara u posljednjih nekoliko godina, sudjelovalo je 130 vatrogasaca kojima je Petek zahvalio, a posebno se osvrnuo na dobrovoljna vatrogasna društva koja su vatru na Jakuševcu gasila bez maski i zaštitne opreme.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što su dva mjeseca nakon požara na Jakuševcu u javnost izišli dokumenti koji pokazuju da su informacije o tome što je gorjelo bile netočne, ustanovljeno je i da Grad nije mjerio najštetnije stvari koje su se oslobodile u zrak – kancerogene dioksine i furane.

– Nastavni zavod Andrija Štampar nije dobio nalog, pa nije ni uzeo uzorke zraka i pepela. Priznali su da nemaju čime uzeti potrebne uzorke i napraviti analizu različitih spojeva i pepela iz dima koji se 24. i 25. srpnja nadvio nad gotovo cijelim gradom. Nisu to učinili bi kada je više puta gorjelo postrojenje C.I.O.S.-a na Jankomiru. Za to netko treba odgovarati! Na deponiju nije smjela biti tolika količina otpada. Holding nije na vrijeme raspisao natječaj kako bi se s oporabiteljem potpisao novi ugovor. Tone i tone izgorenog otpada u požaru i dalje stoji i nalazi se na platou na Jakuševcu, što je neobično kada znamo da je u novom ugovoru s tvrtkom CE-ZA-R Petra Pripuza Grad pristao na povećanje cijene zbrinjavanja glomaznog otpada sa 660 kn na 1320 kn po toni. I za to je netko odgovoran – istaknuo je Petek.

Istražio je, objašnjava, mogućnosti analize zraka s privatnim tvrtkama u Njemačkoj.

– Organizirat ćemo akciju prikupljanja 10.000 kuna među građanima i u nekoj sljedećoj situaciji sami ćemo naručiti i uzorkovati zrak i pepeo te sve transparentno objaviti javnosti. Gradonačelniku želim dobro zdravlje kako bi zdrav mogao odgovarati za svu štetu koju je učinio tijekom ova dva desetljeća u gradu Zagrebu. Stoga je stvarno najvažnije da je čovjek zdrav! – zaključuje Renato Petek.