Odabrano tko će obnavljati zgradu Sveučilišta i Pravnog fakulteta u Zagrebu: Posao vrijedan 27,9 milijuna eura

Građevinska kompanija Ing-Grad izvijestila je u utorak da će potpisati ugovor vrijedan 27,9 milijuna eura bez PDV-a za izvođenje radova cjelovite obnove u potresu oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta. Kako se navodi u objavi, u otvorenom postupku javne nabave za cjelovitu obnovu u potresu oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu, odluka o odabiru od dana 23. srpnja postala je izvršna u ponedjeljak 6. listopada.

Naime, pojašnjavaju iz kompanije, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 16. rujna odbila je žalbu Zajednice gospodarskih subjekata Modulor d.o.o., Beograd, Srbija i Modulor Constructions d.o.o., Zagreb. "S obzirom na izvršnost odluke o odabiru pristupit će se potpisivanju ugovora odabrane ponude gospodarskog subjekta Ing-Grad s naručiteljem, Sveučilištem u Zagrebu, u vrijednosti 27,86 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 34,83 milijuna eura s PDV-om", stoji u objavi Ing-Grada.

Dionica te kompanije na Zagrebačkoj burzi u prijepodnevnom trgovanju poskupjela je 2,2 posto, na 56,2 eura, a uz promet od gotovo 80.000 eura nalazi se među najlikvidnijim izdanjima.