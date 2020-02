Mrak-Taritaš o amandmanima na GUP: Narušava se cijeli sustav prostornog planiranja

Predsjednica Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš rekla je kako su amandmani na izmjene i dopune zagrebačkog GUP-a presedan, a drži i kako je time otvorena Pandorina kutija te se narušava cijeli sustav prostornoga planiranja.

Premijer Andrej Plenković jučer je, kazala je Mrak Taritaš, rekao gradonačelniku Milanu Bandiću da radi što i kako hoće.

"Imala sam priliku čuti gradonačelnika koji je rekao da mu GUP treba biti razvojan i da je izuzetno važno da bude. I onda su tu kolege iz HDZ-a složili 15 amandmana, a ne budu lijeni potrudili su se i kolege iz Kluba Bandić Milan 365, eto njih sa 72 amandmana", istaknula je bivša ministrica graditeljstva Mrak-Taritaš novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine.

Rekla je da ono malo što je prebrojala "otprilike 50-ak hektara prenamjene zelenih površina u površine namijenjene za gradnju".

"Klub Bandić Milan 365 je rekao svom Zavodu - 'ne trebaš ti meni, možeš ti raditi što hoćeš, možeš raditi izmjene i dopune GUP-a četiri godine, ja imam dovoljan broj ruku, ja ću doći u Gradsku skupštinu i izglasati ono što ja hoću, izglasat ću koeficijent iskoristivosti u Donjem gradu četiri i pol, izglasat ću sve ovo zajedno, jer to meni treba'", rekla je Mrak-Taritaš.

Ukinuti Zavod i Ured za strategiju

Predložila je da se ukine Zavod i Ured za strategiju s obzirom na to da su "zabadava radili sve ovo vrijeme jer "gospodin Bandić ima ruke, ima dogovor s gospodinom Plenkovićem i neka u gradu Zagrebu sve bude prostor namijenjen za gradnju".

"Neka gradi tko gdje hoće i neka takav GUP bude jer su takvi amandmani", rekla je Mrak-Taritaš i poručila da je to nešto što je zastrašujuće.

Ostaje, kaže, zaprepaštena tom bezobraštinom, time "mogu što hoću, radim što hoću".

"Plenković kaže Bandiću radi u gradu što hoćeš, Bandić dođe sa 72 amandmana - zelenilo u stanovanje, Donji grad ruši, samo bagere trebam. Ne znam gdje će biti svi ti ljudi i svi ti bageri koji će potaracat grad Zagreb i napraviti grad po mjeri Bandića i njegovih prijatelja. Pa ajmo graditi nebodere, ajmo graditi tko što treba. Ceste nam ne trebaju, vodovod nam ne treba, odvodnja nam na treba, rješenje otpada nam ne treba", nabrajala je Mrak-Taritaš.

Bolje da se Plenković iz Rima ni ne vraća

Rekla je da ovo što su gradski zastupnici dobili na stol "sramota svih". "Bilo bi bolje da se gospodin Plenković iz Rima ni ne vraća", poručila je.

Na pitanje je li zbog tih amandmana potrebno provesti novu javnu raspravu, Mrak-Taritaš je rekla da u odredbama Zakona o prostornom uređenju, s obzirom da nikome nije palo na pamet da će to netko činiti, ima samo jedna alineja koja kaže kada predstavničko tijelo izglasa amandman, onda na taj amandman daje suglasnost Ministarstvo graditeljstva.

Dodala je i kako bi minimum pristojnosti i standarda bilo da se Zavod koji je izrađivač GUP-a očituje o svakom amandmanu. Podsjetila je da je na izmjene i dopune GUP-a bilo oko 30.000 primjedbi, a da je prihvaćeno njih 17 te da je sigurno među tim primjedbama bilo i niz onih koje se sada kroz amandmane prihvaćaju. Pita se kako će sada to isto tijelo koje je tada odbilo zahtjev da nekome prenamjeni njegovu česticu iz zelenila u stanovanje, sada kada je amandman to učiniti.

"Nema procedure koja je propisana zakonom, ali ako se uzme procedura koja je definirana vezano uz javnu raspravu, a uz to da zastupnici zastupaju interese građana, nema forme da amandmani idu na ponovljenu javnu raspravu ali o svakom amandmanu bi se trebao očitovati izrađivač i reći je li prihvatljivo ili ne", rekla je.

Mrak-Taritaš je poručila da od ministra graditeljstva Predraga Štromara očekuje da kaže da on ne bi glasao za izmjene i dopune GUP-a, kao što je to već rekao. Dodala je da takvi amandmani nikada nisu došli u Ministarstvo.

"Ako se Ministarstvo odluči dati suglasnost na te amandmane onda je moja jasna poruka svim onim općinama i gradovima uz more koji dolaze na suglasnost pa je ne dobivaju, pa se svaka parcela duplo gleda, neka daju amandmane i neka gradi tko gdje hoće jer ako je to moguće u Zagrebu zašto to ne bi bilo moguće i u nekoj drugoj općini", poručila je.