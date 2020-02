Čak 75 amandmana na GUP - 60 je samo Bandićevih? Tomašević: Šokiran sam

Na sjednici zagrebačke Skupštine došlo je do izmjena dnevnog reda. Tako će prva točka nakon aktualnog prijepodneva biti razrješenje i izbor potpredsjednika Skupštine, a odmah poslije GUP-a raspravlja se o referendumu o GUP-u što je prijedlog oporbe.

Tomislav Tomašević (Zagreb je NAŠ!) kazao je u stanci sjednice da je bio šokiran informacijom da će biti ukupno 75 amandmana na GUP, 15 HDZ-ovih i 60 stranke MB365.

Video: Doček Milana Bandića ispred Skupštine zvižducima

"On odgađa odluku, vidi se da je HDZ podijeljen. Neki su bil za to da se izglasa taj GUP odmah, neki su bili da se sruši zajedno s oporbom. Ovo je neko kompromisno rješenje što HDZ-u kupuje vrijeme dok ne prođu unutarstranački izbori. Vidjet ćemo kako će se HDZ i HNS ponašati. Za nas u oporbi je ovaj GUP nepopravljiv dokument. Smatramo da treba glasati protiv. On je kao švicarski sir. Toliko je pun iznimaka i nema smisla. Trebaju se definirati prioriteti. Treba se raditi novi GUP. Ako netko smatra da se treba glasati za ovakav GUP mislim da je minimum ako tvrdi da je to u interesu građana da to provjeri na referendumu. Gradonačenik je obećavao referendum nekoliko puta u svom mandatu", kazao je Tomislav Tomašević.

"Ja ne znam točno kolika je brojka, prva informacija je bila čak 70 ili 75. Ja sam bio šokiran ujutro kad sam shvatio", kazao je Tomašević na pitanje novinara o Bandićevih 50 amandmana na GUP.