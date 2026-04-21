Mladi par kupio bi stan u kvartu na zapadu metropole, na ovo su ih posebno upozorili

U kasnim su dvadesetima, kupili bi stan u Španskom u POS kompleksu pa ih zanima kakav je kvart po pitanju sadržaja, kakva je povezanost s gradom, parkingom i strukturom ljudi, a odgovor traže na Redditu. "Špansko je mali grad gdje sve imaš u kvartu: shopping centre, banke, benzinske, plac, uskoro bazen...Povezanost je najbolja vlakom ako radiš u centru, doslovno se pet minuta voziš do Zapadnoga, blizu ti je obilaznica. Za parking je katastrofa", ukratko je objašnjeno u jednom od komentara.

U drugom se javila osoba koja živi upravo u tom kompleksu. "Parking: ako nemaš garažu, čupavo. Trenutačno malo više nego inače, jer smo izgubili gotovo 50 mjesta dok se gradi bazen. Kad se bazen izgradi oslobodit će se, ali... Od 16 do 20 sati će biti apsolutni kaos, neće se ni moći ući u kvart, čim ljudi počnu voziti svoju djecu na treninge. To će utjecati više ili manje na tebe ovisno gdje si u samome kvartu, ako ne ulaziš s avenije i nisi blizu samog bazena neće biti drama.

Povezanost: pod nosom su busevi za Črnomerec, Ljubljanicu, ostatak kvarta, Prečko i Jankomir. Osim ovog Špansko - Ljubljanica idu dosta rijetko. Tramvaj je na 15 minuta pješke, ali nema smisla ići na njega osim ako ideš na Savski most, do centra je brže 116 pa 1, 9 ili 12 tramvaj", objašnjava.

Što se tiče sadržaja, nastavlja, na samom trgu su četiri birtije, dvije pizzerije, dvije mesnice, tri pekarnice, pet frizerskih salona, mljekara... Škola i vrtić su odmah u kvartu, dom zdravlja je iza tržnice. Ima i željezara, cvjećarna, mali Studenac i veći Konzum, skate park, dječja igrališta, pseći park, nabraja dodajući da "voli reći da imaju sve osim Ministarstva branitelja".

Stanovništvo je, kaže, jako šareno i jako široko. "Sami POS je 1500 stanova, plus ovih još nešto zgrada u blizini koje nisu POS, ali su praktički dio kvarta. Ima i penzionera, ima i branitelja, ali i puno mladih obitelji s djecom. Nakon 16h trg i parkići su puni klinaca i roditelja", ističe dodajući i kako kad je neka utakmica, zna biti navijačka atmosfera i ne bude slobodnog mjesta u cijelom kvartu. "To ide za Dinamo, repku i finale lige prvaka. Jednom sam skužio da je čudno pusto, a znam da je tekma i čuo sam prijenos iz birtija... Ispalo je da nema nikog zato što su svi u Maksimiru", piše.

Pisali smo, podsjetimo, i o tome kakav je mišljenje stanovnika metropole o životu u obližnjim Gajnicama, a Zagrepčanka koja cijeli život živi u tom kvartu rekla je da je odličan za obitelji s djecom. "Zelen, relativno miran, u neposrednoj blizini Medvednica, veliki park u središtu, s apsolutno svim potrebnim sadržajima na maloj udaljenosti. Znači, dva (tri) vrtića, osnovna škola, centar za kulturu, dom zdravlja, pošta, četiri banke, tržnica, pa dvije velike trgovine (Lidl i Konzum), nekoliko manjih (Konzum, Špar), dva Dm-a, Muller, Offertissima, dvije ljekarne... u principu ne trebaš izlaziti iz kvarta. U neposrednoj blizini nalaze se i tri shopping centra, Cinestar u Z centru, uskoro bazen u Španskom...", nabrojala je.