Bajs ima pet noviteta! Ide se na veći broj stanica, uvodi se 'cargo bicikl', a ni to nije sve

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića predstavio je novosti vezane uz uslugu javnih gradskih bicikala Bajs, s pročelnikom gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Androm Pavunom. Tomašević je istaknuo kako sustav, uveden prije pola godine, bilježi kontinuirani rast te trenutačno ima više od 70 tisuća registriranih korisnika, što je, kako je slikovito rekao, "kao da cijeli Zadar koristi Bajs“. U istom razdoblju ostvareno je više od pola milijuna najmova, a korisnici su zajedno prešli više od milijun kilometara – čak i više nego što iznosi udaljenost do Mjeseca i natrag.

– Imali smo i do 10 tisuća najmova dnevno, što pokazuje da smo jako zadovoljni kako se sustav koristi, a vjerujem da će s novim unapređenjima interes biti još veći – poručio je. Najavio je i pet ključnih novina u sklopu "Bajs 2.0“, među kojima je najvažnije proširenje flote – uz postojećih dvije tisuće bicikala, nakon ljeta stiže još tisuću novih, čime se kapacitet povećava za 50 posto. Kao drugu veliku novinu naveo je reviziju postojeće mreže stanica. Za razliku od nekih europskih gradova gdje su sustavi fokusirani na turiste i centar, Zagreb je, kaže, od početka razvijao mrežu dostupnu u kvartovima. Upravo zato sada, na temelju dosadašnjeg korištenja i zahtjeva građana, broj stanica raste sa 180 na 196.

Među traženijim promjenama korisnika je i dulje vrijeme vožnje unutar pretplate. Dosadašnjih 30 minuta produžuje se na 45 minuta, što bi trebalo omogućiti lakše korištenje za duže gradske relacije. Uz to, skraćuje se i obavezna pauza između vožnji – s 30 na 20 minuta – kako bi se povećala dostupnost bicikala i učinkovitost sustava. Kao posljednju novinu najavio je uvođenje pilot-projekta teretnih bicikala, koji će građanima omogućiti prijevoz većih stvari, primjerice kupnje, čime se dodatno širi funkcionalnost sustava javnih bicikala u Zagrebu.

Pročelnik Andro Pavuna dodatno je potkrijepio rast sustava konkretnim brojkama, istaknuvši da potražnja za „Bajsom“ iz mjeseca u mjesec raste, a travanj bi, prema očekivanjima, mogao nadmašiti dosadašnje rekorde. – Rekordni dan bio je nedavno s gotovo 10 tisuća najmova, a očekujemo da će taj broj i dalje rasti. U travnju smo došli do toga da se svaki bicikl u Zagrebu koristi gotovo tri puta dnevno – rekao je Pavuna, odbacivši tvrdnje da bicikli stoje neiskorišteni. Upravo takva razina korištenja, dodao je, dovela je i do novog izazova – sve češće se događa da korisnici ne mogu pronaći slobodan bicikl na stanici. Zbog toga je odlučeno da se odmah ide u maksimalno proširenje sustava.

– Imali smo mogućnost naručiti 500 ili 1000 novih bicikala, ili to odgoditi, ali s obzirom na ovakav interes, idemo odmah s dodatnih tisuću – poručio je. Najavio je i povećanje udjela bicikala s dječjim sjedalicama, budući da su građani tu opciju iznimno dobro prihvatili, posebno roditelji. Novi bicikli na ulicama se očekuju nakon ljeta. Govoreći o mreži stanica, Pavuna je pojasnio da se sustav optimizira prema stvarnom korištenju – dio slabije korištenih stanica se ukida, a uvode se nove na lokacijama gdje postoji potražnja.

Posebno je istaknuo pilot-projekt Cargo bicikala, koji će se testirati na četiri lokacije. Riječ je o biciklima namijenjenima prijevozu tereta ili djece, a koristit će se po principu "od točke A do točke A“, odnosno vraćanjem na istu stanicu. – To je opcija za građane koji nemaju ili ne žele koristiti automobil – za odlazak u kupnju, prijevoz djece ili čak odvoz stvari na reciklažno dvorište – pojasnio je Pavuna, dodajući da će se kroz pilot-projekt testirati stvarna potreba i način korištenja ovakvih bicikala u Zagrebu, a njegova cijena je tri eura za dva sata.