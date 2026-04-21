'SVE SU POTRGALI'

Medicinska sestra zaustavila promet na Aleji Bolonje: 'Osoba s invaliditetom prelazila četiri trake, sramite se'

Zagreb: Liftovi koji vode u pothodnik nisu u funkciji
Marin Tironi / Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
21.04.2026.
u 13:00

U jednom od komentara Zagrepčanka potvrđuje kako taj lift većinu vremena ne radi.

Lift za pothodnik na Vrapčanskoj aleji ne radi pa je, kako je objasnila jedna Zagrepčanka, inače medicinska sestra, osoba s invaliditetom "morala po Aleja grada Bolonje prelaziti četiri trake i riskirati život". Kaže kako je stala na sred Bolonje i zaustavila cijeli promet kako bi gospodin mogao proći. "Sramite se HŽ", piše na kraju objave. 

U jednom od komentara Zagrepčanka potvrđuje kako taj lift većinu vremena ne radi. "Ljudi sa sjevera ne mogu do vlaka ili do autobusa prema Črnomercu i obrnuto. Zavod za socijalni rad je tamo, među ostalim. Mnogi trebaju taj lift, no nije im od koristi. A pothodnik je trebao u obnovu još prije par mjeseci. Ovaj lift je konkretno u nadležnosti HŽ-a. Kao i onaj u Podsusedu. Interesa da budu stalno u funkciji nažalost nema. A ni zebre negdje blizu za siguran prelazak preko", ističe.

U drugom komentaru Zagrepčanka dodaje da na tjednoj bazi šalje e-mailove HŽ-u i Gradu Zagrebu. "Liftovi ne rade, a staze za bicikle su napravljene tako da majke s kolicima ni ne mogu po toj stazi jer je preuska, a da ne govorim da je toliko strmo i bez mozga napravljena da ne znam kome pomaže. Uvijek isti odgovor - vandali. A mislim da samo neko ubire pinku", piše. "I u Stenjevcu isto ne rade liftovi.....banda sve potrgala", "I u Podsusedu sve potrgano, sramota", nizali su se komentari.
Ključne riječi
aleja bolonje Gajnice Zagreb lift pothodnik

