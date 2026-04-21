Medicinska sestra zaustavila promet na Aleji Bolonje: 'Osoba s invaliditetom prelazila četiri trake, sramite se'

Lift za pothodnik na Vrapčanskoj aleji ne radi pa je, kako je objasnila jedna Zagrepčanka, inače medicinska sestra, osoba s invaliditetom "morala po Aleja grada Bolonje prelaziti četiri trake i riskirati život". Kaže kako je stala na sred Bolonje i zaustavila cijeli promet kako bi gospodin mogao proći. "Sramite se HŽ", piše na kraju objave.

U jednom od komentara Zagrepčanka potvrđuje kako taj lift većinu vremena ne radi. "Ljudi sa sjevera ne mogu do vlaka ili do autobusa prema Črnomercu i obrnuto. Zavod za socijalni rad je tamo, među ostalim. Mnogi trebaju taj lift, no nije im od koristi. A pothodnik je trebao u obnovu još prije par mjeseci. Ovaj lift je konkretno u nadležnosti HŽ-a. Kao i onaj u Podsusedu. Interesa da budu stalno u funkciji nažalost nema. A ni zebre negdje blizu za siguran prelazak preko", ističe.

U drugom komentaru Zagrepčanka dodaje da na tjednoj bazi šalje e-mailove HŽ-u i Gradu Zagrebu. "Liftovi ne rade, a staze za bicikle su napravljene tako da majke s kolicima ni ne mogu po toj stazi jer je preuska, a da ne govorim da je toliko strmo i bez mozga napravljena da ne znam kome pomaže. Uvijek isti odgovor - vandali. A mislim da samo neko ubire pinku", piše. "I u Stenjevcu isto ne rade liftovi.....banda sve potrgala", "I u Podsusedu sve potrgano, sramota", nizali su se komentari.