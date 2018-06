Mikulić (HDZ): Ovo je još jedan od primjera drskosti; Mišić (SDP): Oporba je taoc odnosa vladajuće koalicije

Nakon što je sjednica zagrebačke Gradske skupštine u utorak prekinuta zbog nedostatka kvoruma jer ju je oporba napustila uoči glasovanja o poslovima javne rasvjete, predsjednik Skupštine Andrija Mikulić (HDZ) rekao je da je to još jedan od primjera drskosti i bezobrazluka gradskih zastupnika oporbe, a SDP-ov Matej Mišić ustvrdio je da su oporbeni zastupnici taoci odnosa u koaliciji te da u tome nisu htjeli sudjelovati.

"Očito je da odnosi u koaliciji gradonačelnikove stranke i HDZ-a nisu na najboljoj razini, vidjeli smo da troje zastupnika HDZ-a nije bilo na sjednici iako je nastavak sjednice odredio predsjednik Gradske skupštine koji je također član HDZ-a. Stoga je teško vjerovati da slučajno zastupnici HDZ-a ovdje nisu bili i osigurali kvorum vladajućoj većini", komentirao je SDP-ov zastupnik Matej Mišić.

Podsjetio je da je HDZ govorio da je protiv te točke o javnoj rasvjeti te da je gradonačelnik Bandić najavio prošli put na sjednici da će progovoriti o odnosima u koaliciji.

"Očito je od toga odustao i nismo ništa čuli. Možemo reći da su klubovi zastupnika taoci odnosa Milana Bandića i HDZ-a. Danas nismo htjeli u tome sudjelovati i zato smo zatražili stanku nakon koje smo napustili sjednicu tražeći da se točka dnevnog reda o javnoj raspravi povuče", kazao je Mišić.

Gradska zastupnica Katarina Peović Vuković (Radnička fronta) kazala je kako koriste sve moguće strategije kako bi spasili što se spasiti može.

"Naprosto, ostalo nam je malo mogućnosti djelovanja, pa se koristimo svime čime možemo. Ovo je još jedan pokušaj da se ne pogoduje privatnim interesima i da se spasi ono što se spasiti može, a to je važno za javni interes", naglasila je.

Mikulić (HDZ) je komentirao taj potez kao "još jedan od primjera drskosti i bezobrazluka gradskih zastupnika od strane opozicije koji jednostavno igraju na kartu da non-stop ruše kvorum".

"Zar nije moralno da kao klubovi imate svoje stavove i te stavove iznosite u raspravama na sjednicama", upitao je Mikulić, te je pozvao sve oporbene zastupnike da se redovito pojavljuju na sjednicama.

"Pitate o tri zastupnika HDZ-a koja danas nisu bila na sjednici? Jeste vidjeli koliko danas nije bilo zastupnika iz opozicije?", upitao je.

Ocijenio je da se sa strane opozicije nije moglo ništa čuti, osim da "traže dvije stanke i destruktivno raspravljaju i onda na kraju prekinu sjednicu jer ne žele držati kvorum".

Mikulić je ustvrdio i da je oporba u ovom sazivu destruktivna i da samo priča na štetu, a ne na korist naših sugrađana.

Potvrdio je da je HDZ protiv točke o javnoj rasvjeti, a upitan utječe li to na odnose u koaliciji, rekao je da njihova tripartitna koalicija funkcionira na način da se svako određeno vrijeme sjednu i razgovaraju.

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, Sandra Švaljek, novinarima je izjavila da se radi o tome da već po treći put za redom na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine imaju tu točku o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba.

"Sasvim je očito da ta točka ne prolazi zato jer se HDZ ne uspijeva dogovoriti s gradonačelnikom Bandićem oko ovo točke, ali očito je i da se ne uspijeva dogovoriti sam unutar sebe i tu postoji neki raskol. Vidimo da nije bilo kvoruma, odnosno da se nije skupio cijeli Klub HDZ-a i zbog toga se i sjednica danas prekinula", rekla je Švaljek.

No, očito je, kaže Švaljek, "i to je bilo jasno iz izjave gradonačelnika na prošloj sjednici, odnosno prošli četvrtak, da se ovdje radi očito o političkoj trgovini oko ove točke, što nije niti čudno".

"Zapravo, sklapa se najveći ugovor u Zagrebu, dakle, posao koji je vrijedan preko 30 milijuna kuna na godišnjoj razini i očito je da su tu prevagnuli privatni interesi u odnosu na interese građana i zbog kojih se ova odluka ne uspijeva donijeti, odnosno ne uspijeva se 'podijeliti plijen oko ovog posla'", ustvrdila je Švaljek.

Nestranačka Gordana Rusak (Klub gradskih zastupnika "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti", "Zelene liste" i "Narodne stranke - Reformisti") pozvala je Sandru Švaljek, koja je za govornicom Gradske skupštine kazala kako je "žalosno da zastupnici padaju na ispitu čestitosti i ne uspijevaju interes građana koji su ih izabrali, staviti ispred vlastitog interesa" - da se obrati DORH-u kako bi je se procesuiralo.

"Ako se neke ljude preko govornice proziva da su vezani privatnim interesima i da ih privatni interesi vežu za neke odluke, to se treba dokazati. Odgovorno tvrdim da takve veze moje osobne nema i tražim od gospode koja su to iznijela iza govornice da se obrate DORH-u i da se procesuira stvar. Želim to jer odgovorno tvrdim da nikada u životu niti gradski niti državni proračun radi mojih privatnih interesa nije stradao niti za jednu kunu", poručila je Rusak.