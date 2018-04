Ukida se “ispravak netočnog navoda” jer Gradska skupština nije sapunica

Trajat će jedan dan, bilo milom ili silom. Nema više “labavo”, barem što se trajanja sjednica Gradske skupštine tiče, odlučio je njezin predsjednik, HDZ-ov Andrija Mikulić, pa je još prošle godine osnovana radna skupina zadužena upravo za to da se sva gornjogradska lamentiranja skrate što je više moguće. Dokument je spreman i na stol će zastupnicima sutra, a iako već neki predviđaju da će i rasprava o njemu trajati satima, Mikulić poručuje – “sve smo se unaprijed dogovorili”.

Čemu fama?

– Doveli smo se u situaciju da je postalo normalno da sjednice traju dva ili tri dana, a to nije dobro. Već sam prije apelirao na zastupnike da se dobro pripreme i da se drže tema kako bismo svi mogli raditi efikasnije. A najavljivao sam i promjene Poslovnika Skupštine s kojima ćemo sad konačno i ići – objasnio je jučer Andrija Mikulić, pa dodao kako će se članci odluke usklađivati s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, ali će se većina njih mijenjati upravo kako bi se ubrzao rad gradskog parlamenta. Izbačeni su neki dijelovi koji se odnose na stari način glasovanja, odnosno na onaj dizanjem ruku, ali dodani su oni koji se odnose na osnivanje novog radnog tijela, Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika. Briše se iz Poslovnika “ispravak netočnog navoda”, a svaki će klub tijekom jedne sjednice imati priliku zatražiti samo tri stanke.

– Ispravak mičemo jer nema smisla da se koristi replika na stav kluba, a za stanku na svakoj točki nema potrebe – pojasnio je Mikulić, podsjećajući na činjenicu da je dosad svaki od sedam klubova imao pravo tražiti stanku na svakoj točki, što je često također usporavalo tijek sjednice. Skratit će se i vrijeme stajanja za govornicom, pa će obrazlaganja, u ime kluba ili predlagatelja, trajati tri, umjesto pet minuta, izlaganje u ime kluba neće više biti deset, nego osam minuta, a i način na koji je netko od njihovih kolega povrijedio Poslovnik zastupnici će morati objasniti u minutu, umjesto u dosadašnje tri. Nema više ni uzurpiranja govornice, kaže predsjednik Skupštine, koji će sad imati nešto odrješenije ruke, pa će svakome “tko se ne drži teme” moći oduzeti riječ ili ga udaljiti sa sjednice.

– Ne znam zašto se radi fama oko izbacivanja. U Skupštini nije mjesto nikome tko oduzme prostor govornice na način da ostalih pedeset zastupnika ne može govoriti. Dok god sam ja predsjednik, nitko neće imati veća prava nego ostali – zaključio je Mikulić. Najveća, međutim, promjena koja bi se trebala dogoditi uvođenjem promjena u Poslovnik jest čitanje gradskog proračuna. Umjesto dva puta, koliko je on dosad dolazio pred zastupnike, po novom bi se trebao usvojiti u prvom čitanju.

Moglo bi funkcionirati

– Gradonačelnik proračun za sljedeću godinu mora predložiti do 15. studenog i dovoljno unaprijed da se stignu pripremiti amandmani za prvo čitanje – govori Mikulić. Oporba, pak, ističe “bit će to dobro ako se rokovi budu poštovali”.

– Budemo li prijedlog proračuna dobiti na vrijeme, a ne u zadnji čas, bit će to u redu. I državni se donosi u jednom čitanju – rekao je SDP-ov Matej Mišić. Tomislav Stojak iz HNS-a ističe, s druge strane, da je praksa u dva čitanja bila dobra jer ipak je riječ o strateškom dokumentu vrijednom milijarde kuna.

– Nadam se da ćemo sad dobiti odmah na uvid i konkretne projekte u koje će se ulagati – kaže Stojak. Nada se tome i Sonja König iz GLAS-a, ali u to baš i ne vjeruje.

– Glavna intencija Grada je ionako da sve pred nas stave u zadnji čas. I samo smanjivanje vremena izlaganja radi se jer se natrpava dnevni red – kazala je König pa dodala kako je ideja Skupštine ionako da se demokratski raspravlja. Sjednica koja je na rasporedu sutra mogla bi se odužiti i na tri dana jer odlučuje se o 52 točke.