Kvart koji ima žitelja kao Osijek ili Rijeka zaslužuje veliki trg

Oko sto tisuća stanovnika živi u zagrebačkoj Dubravi, čime ovaj kvart stoji uz bok Rijeci i Osijeku, a malo kaska za Splitom.

No unatoč tome nema trg niti na bilo koji način uređen centar. Središtem Dubrave prolazi samo istoimena glavna avenija oko koje je “nabacan“ sadržaj, ali bez plana i reda, a da je Dubrava potpuno neadekvatno uređena, smatra i arhitekt Tihomir Jukić, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. Njegovi studenti svake godine u sklopu projekta “Preobrazba grada” dobivaju zadatak da osmisle novo ruho za neki zagrebački kvart čije uređenje trenutačno ne funkcionira. Ove godine su stoga odlučili projektirati kako bi bilo najbolje “zbigecati“ Dubravu, a rezultati su predstavljeni na jučer otvorenoj izložbi u Kulturnom centru Dubrava.



U jednom je nacrtu zamišljeno da je centar zatvoren za automobile te da u zelenoj zoni uživaju pješaci i biciklisti, u drugom su “uklonjene” stare i neatraktivne zgrade, a umjesto njih Dubravu krasi novo i moderno stakleno zdanje. Prema trećoj skici, planira se sadnja drvoreda, a ostali se mogu pogledati na izložbi do 24. travnja.

– Na ovom je projektu radilo više od 110 studenta prve godine diplomskog studija, a 16 odabranih smo odlučili izložiti da bismo pokazali stanovnicima Dubrave kako bi njihov kvart mogao izgledati, ali i da potaknemo nadležne na djelovanje – kaže Tihomir Jukić te dodaje da su se studenti pod mentorstvom profesora pripremali više od četiri mjeseca. Prvo su istražili kvart te u suradnji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta napravili intervjue i ankete sa stanovnicima. Uzeli su u obzir što bi htjeli mladi, što roditelji, koje su želje umirovljenika, ali i slijepih osoba te osoba s invaliditetom.

– Zaključili smo da nije problem u tome da Dubravi nedostaje sadržaj. Tamo je Kulturni centar (KC), tržnica, crkva, škola, ugostiteljski objekti..., no sve je jako loše povezano i tek je u povojima, toga treba puno više – ističe Jukić te dodaje kako se, kada je riječ o prostornom uređenju Zagreba, treba početi raditi na individualnosti pojedinih četvrti. Smatra, naime, da je prevelik grad da bi imao samo jedno središte.

– Naravno da je jedan glavni trg, ali i svaki kvart mora imati svoj centar, poput malog grada u gradu – kaže Jukić, a s obzirom na to da mnogi kvartovi to nemaju, on je napravio cijelu seriju transformacija kvartova. Za sada postoje projekti za centar Trešnjevke, za Remizu, Studentski centar...



Projekt se provodi u suradnji s Uredom za strategijsko planiranje Grada Zagreba, a ima i potporu Gradske skupštine, pa se Tihomir Jukić nada kako bi se neke zamisli mogle i realizirati. A da bi Dubrava što prije trebala dobiti pravi urbanistički centar, smatra i predsjednik Skupštine Andrija Mikulić, koji i sam živi tamo.

– Dubrava je nekada bila predgrađe, no danas je sastavni dio modernog Zagreba. Stoga mislim da bi trebalo urediti cijeli centar Dubrave, oko KC-a, tržnice i vatrogasne postaje – ističe Mikulić, a uređenje priželjkuju i drugi poznati stanovnici.

– Dubrava će sačuvati jedinstveni duh i, ako se malo modernizira, u tome nema ništa loše. Drago mi je vidjeti da se posljednjih godina uređuju sportski centri, no trebali bi nam i bazeni, uređen centar... – kaže Jasenko Houra iz Prljavog kazališta, dok gimnastičar Tin Srbić kaže da ga centar Dubrave sa starim Kulturnim centrom više podsjeća na neke siromašne zemlje koje je posjetio, a ne na velike europske gradove te bi volio da se to što prije uredi.

