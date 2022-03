Ljutiti Jakupevčani napali Tomaševića: Do kada ćete nam dovoziti smeće umjesto da održite predizborno obećanje?

Burno je bilo u ponedjeljak uvečer u prostorijama mjesnog odbora novozagrebačke četvrti Zapruđe na Meštrovićevom trgu. Tribina posvećena rješavanju problema otpada na Jakuševcu okupila je velik broj stanovnika čitave Gradske četvrti Novi Zagreb - istok pa stoga ne čudi da je glavni moderator tribine bio njen predsjednik Tomislav Tomašević.

Cilj tribine bio je otvoriti dijalog, objasnio je on u uvodnom obraćanju u sklopu tribine o Servisno operativnom centru na Jakuševcu koji je otvoren u prosincu prošle godine. Javnosti se na tribini po prvi puta predstavio i Davor Vić, novi direktor zagrebačke Čistoće.

-Gdje god postoji problem otpada, on nikada nije riješen bez dijaloga sa svim sudionicima, odnosno korisnicima, a to smo svi mi koji ga proizvodimo. Sustav naplate mora biti učinkovit i u tom je smislu novim modelom Zagreb napravio iskorak. To je bitan pomak jer ni jedan grad u Hrvatskoj do sad nije se usudio na takav iskorak - poručio je Vić. Druga stavka je, nastavio je, kontrola nad svim vrstama otpada koji se u Zagrebu počeo prikupljati prije nekoliko godina.

-Trenutno se u Zagrebu, primjerice, proizvodi 30.000 tona glomaznog otpada godišnje. Prije naših aktivnosti on je završavao bez kontrole i na prevelik trošak građana Zagreba - kazao je novi direktor Čistoće. Riječ je potom preuzeo gradonačelnik Tomašević, naglasivši kako će uvodna obraćanja biti kraća kako bi se ostavilo što više mjesta komentarima građana.

-Zagreb je po pitanju otpada grad slučaj. Odlagalište je tu od 60-ih godina prošlog stoljeća, već 20 godina govori se o zatvaranju, a jedino što je zatvoreno je spalionica opasnog otpada PUTO koja je zatvorena jer je izgorila. Rekli smo ako dođemo na vlast, da ćemo što pirje riješiti problem otpada i sve što radimo u zadnjih 9 mjeseci je da to riješimo i da podignemo postotak odvajanja otpada. Zagreb je jedan od najgorih gradova u Europi po tom pitanju, Ljubljana je jedan od najboljih- kazao je Tomašević. Drugi su problem, apostrofirao je, postrojenja koja nisu napravljena.

-Krenulo se s kompostanom. Kompostane kada su zatvorenog tipa ne ispuštaju nikakve mirise, one proizvode plin, no s obzirom na nepovjerenje građana, razumljiv je i otpor prema tom projektu. Nije bilo više lokacija za kompostanu, a Zagreb otkako se odvaja proizvodi puno biootpada. Rijeka primjerice ne odvaja biootpad. Nakon što je propao projekt kompostane u Brezovici, ona je trebala biti u Rugvici, no nitko se nije javio pa se išlo u projekt u Novskoj- pojasnio je genezu problema Tomašević. Za pripreme takvih projekata potrebne su godine, dodao je. Zagreb ima spreman projekt kompostane u Novskoj. Problem stvara to što je ona udaljena 100 kilometara, no od njega se neće odustati.

-Procijenili smo da je bolje što prije izgraditi kompostanu u Novskoj kako bi se što prije prestao kompostirati na Jakuševcu. Rješenje nije idealno, no to je ipak jedan od koraka prema zatvaranju Jakuševca- rekao je. Kamioni koji će prevoziti kompost u Novsku, vozit će na bioplin koji će se dobivati iz biootpada iz Novske, najavio je. Gradska vlast o tom projektu trenutno pregovara s državom, koliko će se financirati iz EU fondova, koliko iz proračuna Ministarstva okoliša i održivog razvoja, a koliko iz gradskog.

Javna nabava je gotova i za sortirnicu, rekao je Tomašević. Buduća će sortirnica obrađivati 120.000 tona otpada godišnje, a radit će, veli, u dvije smjene.

-Bit će posve automatizirana, takva je tehnologija skupa, no manji su i troškovi- rekao je.

- Sve što građani odvoje nakon novog sustava naplate želimo da grad proda. Plastika, ako nije odvojena u posebne vrste plastike, moramo plaćati da privatne tvrtke otkupe od grada, no kada se sortira posebnim strojevima, laserima, može se prodati. Trenutno to plaćamo 1500 kn po toni. I oko sortirnice pregovaramo s državom koliko će sudjelovati Ministarstvo, a koliko Grad- pojasnio je. Sortiranje otpada, dodao je, smanjit će broj spremnika i kanti na ulicama jer će svi suhi reciklanti ići u jedna spremnik koji će se sortirati u sortirnici.

-S tim ili idemo sada ili ćemo ostati bez novca EU. Ta bi se postrojenja mogla izgraditi najkasnije do kraja mandata - istaknuo je te dodao kako ni jedan veći hrvatski grad nema takav sustav te kako bi Zagreb mogao biti prvi.

-Glomazni otpad, biootpad, plastika, sve je to do sada išlo u privatne ruke. Nakon što smo donijeli odluku da odvajamo koristan otpadi da se ono što ne odvojimo zdrobi, kao što su to dosada radili privatnici, napravili smo uštedu u Čistoći od 40 milijuna kuna - rekao je gradonačelnik.

viđali smo što de događa u Italiji kada je grad ovisan o privatnicima koji brinu o otpadu pa mogu ucjenjivati kaosom. To mijenjamo, pomaci se vide, pogotovo financijski. Radimo na novim postrojenjima, radimo na tome da zatvorimo Jakuševac, uvodimo sustav naplate kakav nema ni jedan grad i ne pristajemo na ucjene privatnika- rekao je Tomašević te zaradio pljesak okupljenih, a potom su uslijedila pitanja. Najviše su ih imali stanovnici Jakuševca. Ratka Bedekovića, aktivista zanimala je količina obrađenog otpada u SOC-u od 3. siječnja kada j postao operabilan do danas.

-Da biste izbjegli privatnike, dovozili ste biootpad na Jakuševac a mi smo cijelo ljeto umirali od smrada. Pozivam vas u svoje dvorište. Vi tvrdite da smrde svinje, no to je laž! Htio sam da zajednički riješimo probleme. na koji način su Jakuševčani zaštičeni člankom 70 Ustava koji jamči pravo na čist okoliš kada nam je na 35 metara od kuća glomazni otpad? To izgleda gore od Ukrajine, prašina od drobilice umanjuje nam kvalitetu života, i izaziva bolesti dišnih putova, pogotovo onima koji žive u blizini Tišinske ulice. Slali smo vam dopise, niste nas primili. pozivam vas da dođete na Jakuševec, obiđete naselje, odlagalište i OPG-ove te da vidimo uzrok smrada. Do ovoga ne bi došlo, postoji hala u Gredelju koja je u izvrsnom stanju, u koju bi se to moglo smjestiti što smještate nama- rekao je Bedeković i također zaradio pljesak. Tomašević mu je odgovorio kako ga je primio dogradonačelnik Luka Korlaet.

-Nitko nije utvrdio da drobilica radi ilegalno.Nije točno ni da je sve na Jakuševcu. Izglasali smo na Skupštini novu lokaciju za građevinski otpad, Druga lokacija neće biti dosta, trebat će i treća. Nije točno ni da je prekinuta sva suradnja s s privatnim poduzećima, i dalje plaćamo odvoz biootpada jer nemamo izbora dok ne izgradimo kompostanu. Ne možete nama stavljati na teret što nismo zatvorili Jakuševec nakon devet mjeseci, a mi nismo izgradili ni SOC, on je izgrađen prije 12 godina- kazao je Tomašević.

-Vi ne odvajate niša, samo meljete - odlučno su povikali Jakuševčani na što je uslijedila žestoka svađa oko uklanjanja farmi svinja i goveda s jakuševačkog područja. Jakuševčani su potom upitali zašto se problem Jakuševca rješava u Zapruđu, a ne na Jakuševcu.

-Kako moji bikovi smrde, a ne ono kaj ste dopelali tam? Micali bute me samo preko mene mrtvog! - uzviknuo je jedan OPG-ovac i zaradio odobravanje Jakuševčana.

-Otkako su dovedene drobilice, je li itko od vas vidio kako one funkcioniraju? u kontejner ništa ne padne da se to negdje odnese, samo se drobi, a vjetar nama nosi čestice- upozorili su Jakuševčani. Odgovorio im je novi direktor Čistoće Davor Vić.

-Trenutno u SOC-u skladištimo isključivo glomazni otpad koji se sortira ručno. Od njega 28% ide na drobilicu, sve drugo se odvaja. Od otpadnog drva dobivamo prihod, plastiku plaćamo jer nema nikakvu vrijednost- objasnio je Vić. Riječ je potom preuzela Jakuševčanka Renata Bedeković.

-Gradonačelniče, u svom izlaganju, ni jednom trenu niste spomenuli zdravlje ljudi. Pričali ste sao o zaradama i uštedama, a nama se opasni otpad nalazi 30 metara od dječjeg igrališta i 300 metara od dječjeg vrtića, 100 metara od deponija su prve kuće, a do SOC-a 30. Obećali ste nam nešto drugo- poručila je ona.

-Obećali smo i zatvaranje svinja, to smo obećali svim građanima Zagreba. Na temelju toga smo dobili izvore. Zatvorit ćemo svinje i zatvorit ćemo odlagalište -odgovorio je Tomašević. Nakon prepirke koju je bilo teško smiriti, riječ je dobila Branka Genzić-Horvat, predsjednica Udruge Resnik.

-Sramim se vaših izjava o održivom sustavu. Što spremate u mafijaškom centru za gospodarenje otpadom? Zašto niste tražili raskid štetnih ugovora sa Zagrebačkom županijom? Vi ovo zovete pravednim sustavom naplate? Jakuševčani se pate godinama. Zbog čega nastavljate sve projekte Milana Bandića? Što će biti u Resniku? Energana? U pitanje dolaze naši životi i nema te institucije u EU kojoj vas nećemo prijaviti -poručila je ona.

-Vi ne biste ništa nigdje, vi biste htjeli da grad bude bez ijednog postrojenja. Sortirnica će biti kod pročistača na zemljištu DIOKI-a, ne vidim problem u tome, kao ni u kompostani, bit će tako da ne ugrožava zdravlje ljudi. Sortirnica i kompostana nisu spalionice. kažete da sam vas iznevjerio, no nikada nisam bio protiv sortirnice, ni protiv kompostane. Ono što možemo napraviti je smanjiti dovoz smeća na Jakuševec i to ćemo napraviti- odgovorio je gradonačelnik. Dugogodišnja aktivistkinja Mirela Mikić Muha pitala je potom što će se dogoditi s onim otpadom koji ostane nakon odvajanja.

-Uvijek će ostat otpada koji se neće moći oporabiti? CIOS gradi spalionicu u Željezari Sisak, hoćemo li plaćati oporabu njima? Hoćemo li ga odlagati ili spaliti? Namjernoj postaji Zagreb 3 mjeri se onečišćenje zraka, ima li vlast mogućnost da nas se obavještava o količinama štetnih čestica? Imali smo požar 2019. i pitala sam Štampar, koji je plan ako opet plane? Hoće li netko mjeriti dioksine?- upitala je ona.

-tehnologije se razvijaju,postoji opcija da takav otpad ne ide u termičku obradu. A što se tiče mjernih postaja, ne mislim skrivati podatke, zato smo otvorili postaje, i otvarat ćemo nove. Svatko će moći vidjeti kakva je kakvoća zraka. kada je bio zadnji incident u CIOS-u, Štampar je odmah izašao na teren, a radimo na tome da se nabave mjerni uređaji u slučaju incidenta. Mi nećemo skrivati informacije o ekološkim incidentima- obećao je Tomašević. Ratka Bedekovića i Jakuševčane zanimalo je pak što će biti s prašinom koku uzrokuje drobilica. Njemu je odgovorio Davor Vić.

-Gotovo svaki dan sam na drobilici, vidio sam. Na tom je dijelu SOC.a jer ne može biti nigdje drugdje. Obećat ću vam da ćemo smanjiti čestice prašine, zalijevat ćemo ako treba i staviti paravane -obećao je Vić.