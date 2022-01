Farmeri s Jakuševca: Kad Grad zatvori odlagalište, i mi ćemo svoje farme

Osam farmi i 316 životinja. Toliko ih je trenutačno ostalo na Jakuševcu, a za to je područje od početka prošle godine, podsjetimo, stupila na snagu zabrana držanja domaćih životinja. Rok je bio uzgajivačima da do kraja 2021. maknu svu stoku, no prema svemu sudeći, nekolicina je farmi ipak "probila" taj rok. Jedan od njih je i Ivica Havidić koji poručuje kako "dok god se Grad ne izjasni za adekvatnu naknadu štete koju rade zatvaranjem obiteljskog gospodarstva, do onda se ne misli prestati baviti stočarstvom".

U čemu je ovdje konkretno problem i zašto neki odbijaju staviti lokot na vrata svojih svinjaca i staja, pitali smo poljoprivrednike, a objašnjavaju kako Grad nikad oko ove teme nije njih tražio da naprave neki kompromis ili se dogovore, odnosno da ih se sasluša oko njihovih potreba. Zato su i predstavnici farmera prije desetak dana zatražili sastanak s Gradom na kojem se, kako dodaju, opet nisu ništa dogovorili.

- Nas je bilo nekoliko, a njih više od 10. Bio je i dogradonačelnik Luka Korlaet, pročelnik Ureda za poljoprivredu Dejan Jaić, djelatnici iz mjesnog odbora Jakuševec, gradske četvrti Novi Zagreb - istok i još mnogo ljudi. Žalosno je na koji način to prezentiraju. Imam 38 godina i cijeli život se time bavim, nemam drugi posao. Igraju se s našom egzistencijom - govori Havidić. Ponudili su im, prisjetio se, još dok je pokojni gradonačelnik Milan Bandić bio na vlasti neku mizernu odštetu jer su procjenitelji izašli na teren i u nekoliko minuta sve "skenirali". Zato su neki dobili, objašnjava, preveliku svotu, a neki cifru koja im nije "pokrila" ni 20 posto štete. Oko toga su pokušali razgovarati na sastanku u gradskom poglavarstvu s kojeg su kući otišli praznih ruku. Dali su prijedlog da im se rok za iseljenje produlji do roka od tri godine koji su naveli za zatvaranje odlagališta otpada.

- Ljudi se varaju, nismo mi najveći uzrok neugodnih mirisa. Zašto mi onda moramo bez prave nadoknade štete iseliti? A i problem je gdje ćemo preseliti životinje zbog GUP-a. I ne razmišljaju o tome da će nas staviti negdje, primjerice, kod Velike Gorice gdje ćemo opet nekome smetati - ljutit je poljoprivrednik Ivica Havidić. Sad preostaje, kako kaže, čekati reakciju Grada na njihov zahtjev za kojeg smatra da je i više nego pravedan za obje strane. A pitali smo i u Gradu što će se dogoditi s onim farmama koje ne premjeste svoje životinje do određenog datuma, odnosno hoće li se, kako se pričalo ranije, uključiti policija koja će ih deložirati i/ili dati kazne? Kazali su samo kratko, i poprilično nejasno, kako je u tijeku usklađivanje sa zakonom i propisima.

- Daljnja dinamika izmještanja životinja s onih farmi čiji vlasnici to ne učine sami ovisi o složenom logističkom i zakonodavnom okviru, koji nije u izravnoj nadležnosti komunalnog redarstva. Zaključno, trenutno se provode postupci kojima je cilj poravnavanje zakonodavnog okvira, odnosno usklađivanje s trenutno važećim pozitivnim propisima kojima će biti omogućeno izmještanje preostalih životinja iz naselja Jakuševec - poručili su iz Grada.

Popričali smo i s predsjednikom gradske četvrti Novi Zagreb - istok Tonkom Bogovcem, u čiju ingerenciju spadaju farme, o ovoj temi, a on čvrsto ostaje kod toga da se farme zatvore što prije te da druge alternative nema. Pitali smo ga i za sastanak s farmerima, a to pak nije želio detaljnije komentirati.

- Dalje je sve u rukama komunalnog redarstva - odgovorio je na naše pitanje tko će se nakon probijenog roka baviti "disidentima" koji ostanu otvoreni. A komunalci su nam neslužbeno rekli suprotno, odnosno da to nije više u njihovoj nadležnosti već da dalje preuzima policija. Prema svemu sudeći, može se zaključiti kako farmere čeka jedna od tri sudbine: bit će prisilno deložirani i/ili kažnjeni od strane policije, pristat će na ponuđenu odštetu kakva god da ona bila i iseliti sami ili će Grad prihvatiti njihov najnoviji prijedlog da im se rok za selidbu produlji još za nekoliko godina. U svakom slučaju, čini se kako da će iz Zagreba uskoro otići zadnje domaće životinje.