"Na Jakuševcu zbog smeća ljudi umiru od raka, Zagrebu prijeti tempirana ekološka bomba"

Neznanje, neodgovornost, kaos i potpuno ignoriranje znanosti. Tako je profesor Stanko Uršić, fizikalni kemičar s Farmaceutsko-biokemijski fakulteta ocijenio odnos nove gradske vlasti prema problemu otpada u Zagrebu na večerašnjoj tribini održanoj u prostorijama DVD-a Jakuševec.

"Je li dosta" bio je njen naziv, a okupila je 150 stanovnika Jakuševca, Hrelića i okolnih naselja kao i neke viđenije face iz gradske i saborske oporbe. Među govornicima na tribini, uz gorespomenutog pprofesora Uršića, naime, bili su bivši šef SDP-a Davor Bernardić, Slaven Dobrović, bivši ministar okoliša i sadašnji gradski zastupnik Mosta i Gordana Rusak, gradska zastupnica BM 365 Stranke rada i solidarnosti. Skup e svojim dolaskom podržao i Ivica Lovrić, nekadašnji pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 22.02.2022., Zagreb - U DVD-u Jakusevac odrzana je tribina “Deponij Jakusevec - brdo smeca” o problemu otpada na Jakusevcu. Tribina je izazvala veliko zanimanje gradana, a medu okupljenima bili su i Davor Bernardic te Slaven Dobrovic. Iz gradske vlasti nije bilo predstavnika. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Na tribini koju je moderirao analitičar Denis Avdagić, jedna je stolica ostala prazna, ona za aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji se nije odavao pozivu da sudjeluje u raspravi o budućnosti Jakuševca, a nisu se odazvali ni ministar gospodarstva Tomislav Ćorić kao ni šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić.

-Na Jakuševcu, ništa novo. Odlagalište je "privremeno rješenje" s kojim se već šezdeset godina bori svaka vlast. Usprkos tome, ono samo raste, a s njime i nepodnošljivi smrad, kao i utjecaj na ljudsko zdravlje. Među onima koji stanuju u blizini deponija incidencija raka i respiratornih bolesti veća je nego bilo gdje drugdje u Zagrebu- upozorio je Josip Pavlović, predsjednik udruge Ekologija grada naglasivši kako Jakuševec nije samo ekološko i političko, već i zdravstveno pitanje. Rastom deponija, raste i njegov utjecaj na čitav Zagreb, grad u kojem prema posljednjem popisu stanovništva živi četvrtina stanovnika Hrvatske.

Slaven Dobrović u uvodnom je izlaganju istaknuo svoje razočaranje u aktualnu gradsku vlast. Iako za njih, kaže, nije glasao, očekivao je više po pitanju rješavanja problema otpada u gradu.

-Pričati o mljevenju glomaznog otpada kao rješenju je potpuno deplasirano, a sama priča o drobilici jako čudna. I prenamjena SOC-a u još jedno mjesto gdje će se skladištiti otpad također je bezvezarija. Mi samo tražimo od gradske vlasti da uspostavi suvisao sustav gospodarenja otpadom. Otpad u Zagrebu se godinama prikuplja, bez da postoji infrastruktura za odvajanje. Grad to može riješiti brzo i jeftino gradnjom sortirnice. Otvoreno je niz pitanja na koja mi osam mjeseci kasnije nemamo odgovore- poručio je Dobrović te dodao da je svaki kamion koji doveze smeće na Jakuševac mjerna jedinica neuspješnosti politike upravljanja otpadom u Zagrebu.

Ima načina da se količina otpada koji se odlaže na Jakuševac u iduće tri godine smanji, no do toga se dolazi nizom koraka i za sedam puta manje novca no što to slušamo od vladajućih u Zagrebu, tvrdi Dobrović.

Gradska zastupnica Gordana Rusak podsjetila je na to kako se aktualni gradonačelnik borio protiv kompostane u Zagrebu, a zbog pritiska je morala biti izgrađena u Novskoj pa sada to kritizira jer mu lokacija ne odgovara. Novska je, veli ona, prihvatila kompostanu, za nju povukla novac iz EU fondova pa ondje proizvode električnu energiju. Dodala je i kako su se vladajući u Zagrebu pohvalili kako njihova drobilica ne praši.

-Ta je tvrdnja suluda jer govorimo o česticama od nekoliko mikrometara. To je kao da kažete da vas virus ne može zaraziti jer ga ne vidite- upozorila je ona te se zapitala gdje su studije utjecaja na okoliš i gdje su mjerne postaje koje očitavaju kvalitetu zraka i brojnost čestica na Jakuševcu.

Dugogodišnji aktivist, Jakuševčanin Ratko Bedeković izrazio je svoje ogorčenje time što mu aktualni gradonačelnik ne odgovara na pozive i SMS poruke otkako je preuzeo vlast, a prije toga su se skupa borili protiv štetnih politika bivšeg gradonačelnika.

-Emisije štetnih čestica na Jakuševcu su 2020. bile čak 287 puta više od dozvoljenih. Ne živimo ovdje od jučer. Jakuševec se prvi puta u povijesti Zagreba spominje 1334. - istaknuo je Bedeković te dodao kako je elaborat kojim je ozakonjen dovoz novih 250.000 tona na prostor Servisno-operativnog centra u jakuševečkoj Tišinskoj ulici izradila ista osoba koja je izradila sve druge sporne elaborate za problematiku otpada na Jakuševcu.

-Elaborat na osnovu kojeg je dobivena dozvola za SOC donesen je bez studije utjecaja na okoliš i bez javne rasprave, a njome je predviđeno da ondje bude uskladišteno 250.000 tona i 35 različitih kategorija otpada. Ukratko, tim je elaboratom predviđeno da u SOC može sav otpad osim nuklearnog - ogorčen je Bedeković koji je Državnom inspektoratu podnio žalbu zbog takve odluke. Zbog deponija oko kojeg desetljećima slušaju samo prazna obećanja, kaže, Jakuševčani iz godine u godinu imaju sve više zdravstvenih problema.

-U zadnjih 20 godina, na Jakuševcu je 120 ljudi umrlo od karcinoma. I sam imam respiratorne probleme. Šokiran sam postupanjem Tomaševića i nove gradske vlasti. Mislio sam da ćemo kada budu izabrani, sjesti i pronaći rješenje jer ono postoji. Ljubljana je primjerice u samo pet godina svoj problem s otpadom pretvorila u pozitivan primjer unutar čitave Europe- kazao je Bedeković. Jakuševec nije problem samo onih koji ovdje žive, upozorio je Bedeković, već tempirana ekološka bomba koja prijeti čitavom Zagrebu.

-Na deponiju ima mjesta za još otprilike tri godine dovoza smeća. Kuda ćemo s njim nakon toga- zapitao se, a dodao je da prema nekim izračunima podzemni oblak zagađenja koje izaziva deponij dopire 2,5 kilometra nizvodno Savom i tako prijeti velikom vodocrpilištu na Črnkovcu. Zbog propusnosti tla, mnoge toksične tvari s Jakuševca završavaju u podzemlju, zaključio je Bedeković.

Bivši šef SDP-a Davor Bernardić kazao je pak kako na Jakuševec često dolazi otkako je prije desetak godine izabran za šefa SDP-ove gradske organizacije, a njime se, kaže, bavio kao gradski zastupnik.

-Ako Hrvatska nije u stanju riješiti ni jedno odlagalište otpada, onda imamo problem. Zbog istog problema naši susjedi Talijani plaćali su ,milijune eura penala Europskoj uniji na mjesečnoj bazi. Mi s provedbom već kasnimo, no drago mi je da je Tomislav Tomašević rekao ne spalionici i što je pokazao spremnost da se time pozabavi, no ljude ovdje na Jakuševcu zanima kada će to učiniti- rekao je Bernardić te pozvao na dijalog između Jakuševčana, struke i gradske vlasti kako bi se problem zajedničkim snagama riješio.

Profesor Stanko Uršić istaknuo je pak svoje veliko razočaranje činjenicom da oko problema otpada i Jakuševca nitko ne sluša znanstvenike niti su oni pozvani da svojim znanjem pomognu rješavanju problema.

-Bavim se ovom problematikom od 1991. Otada se deponij na Jakuševcu povećao za 20 milijuna tona -iznio je stravičan podatak profesor Uršić.