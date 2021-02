Ljubav cvjeta i u Zoološkom vrtu. Kako? Doznajte u današnjim ljubavnim turama

Mare su monogamna vrsta koja zajedno ostaju do kraja života, a kad se spare madagaskarske pletilje i oni se vež uz svoju vječnu ljubav. Giboni se, pak, jako trude da bi osvojili svoju odabranu polovicu. Ljubav cvijeta i među životinjama, a zagebački Zoološki vrt pun je "celebrity" parova. Koji su to i kako općenito stanovnici ovog vrta zavode i ljubuju može se doznati danas, a posjetitelji ćečuti neke od nevjerojatnih priča o ljubavi i strasti u svijetu životinja. Edukatori će zainteresiranima otkriti kako se muški i ženski pripadnici raznih životinjskih vrsta međusobno privlače, kako izgleda njihov suživot te kako podižu mlade. U obilaske Zoološkog vrta koji se nazivaju Ljubavne ture, građani će se moći uključiti kraj glavne blagajne u pet termina – na svaki puni sat od 11 do 15 sati.

Među najzanimljivijim životinjama o čijim će se pikanterijama iz ljubavnog života govoriti, su dvoprsti ljenivci Ennio iz Njemačke i Matilda iz Mađarske na zagrebačkoj adresi ljubuju već pet mjeseci. Njihova vrsta zanimljiva je po činjenici da mužjak zavodi jedinstvenim mirisom. Izražajan opori miris koji izlučuje iz analnih žlijezda, ljenivac u doba razmnožavanja ostavlja na granama. Ženke pak svoju spremnost na parenje izražavaju ispuštanjem visokih tonova. Ako se oko ženke nadmeću dva mužjaka, čine to naglavačke. Stražnjim se nogama uhvate za grane, a prednjima zamahuju jedan prema drugome dok jedan ne uzmakne. Pobjednik će sa ženkom ostati nekoliko dana pareći se naglavačke, a nakon toga će je napustiti.



Mare su pak monogamna vrsta, dakle, mužjak i ženka ostaju zajedno do kraja života. Mužjak cijelo vrijeme prati ženku, a kako bi je dodatno označio kao svoju, urinira po njoj i oštro je brani od ostalih mužjaka u blizini. Ni bjeloruki gibon svoju partnericu najčešće ne ostavlja. Giboni se jako trude oko svojeg odnosa. Kako bi produbili svoju vezu, međusobno se timare, a vole se zajedno i glasati, pa ih se naziva i šumskim pjevačima. Spremnost za parenje ženka pokazuje tako što mužjaku okrene leđa i pokaže stražnjicu. Kod prstenastorepih lemura ženke se najčešće pare s više mužjaka. Oni se zbog toga ponekad bore međusobno, a jedan oblik natjecanja zaudara. Mužjaci na rep nanose svoju smrdljivu izlučevinu, pa repom mašu jedan ispred drugoga. Dvogrbe deve poligamna su vrsta. Dominantni se mužjak pari sa svim ženkama u krdu. Taj mužjak svoje ženke brani od mužjaka lutalica. Kako bi se međusobno otjerali, mužjaci se tijekom sezone razmnožavanja međusobno bore, grizu, pljuju i nadglasavaju. Krokodili se pare u vodi. Tome prethodi kompleksan ritual. Mužjak ispod vode proizvodi zvukove niske frekvencije, ispuhuje vodu kroz nosnice i tijelo savija u oblik luka. Za dodatno privlačenje ženke na površinu vode izbacuje mošus. Kada se mužjak i ženka krokodila konačno susretnu, nježno se trljaju njuškama i leđima te ispuhuju balončiće kroz nos u vodi.



Za madagaskarske pletilje u šali se može reći da su ljubiteljice zelene arhitekture. Te su ptice inače smeđe i sliče vrapcima, no mužjaci u doba parenja dobivaju posebno perje - žarko crveno ili narančasto do žuto. Kako bi privukli ženku, pletu gnijezdo, no ženka ako nije zadovoljna, razvaljuje gnijezdo. Ženke preferiraju zelenija gnijezda, tj. ona napravljena od svježih biljaka. Kako je izrada gnijezda dugotrajan proces, a biljke se brzo suše i žute, mužjak je i u utrci s vremenom. Ulog je velik. Kada se jednom spare, mužjak i ženka ostaju zajedno do kraja života. Mužjaci crno-zelene otrovne žabe prvo se međusobno bore za teritorij, a potom ženke privlače glasanjem. Ženka polaže jaja u malu lokvicu vode, a kada ih mužjak oplodi, on ih nastavlja čuvati dok ženka odlazi svojim putem. Divovski paličnjak može se razmnožavati seksualno i partenogenetski. Ovo drugo znači da ženka polaže jaja iz

kojih se razvijaju genetički identične jedinke. Pritom mužjak uopće nije potreban. Spomenute zanimljivosti samo su dio onoga što će moći čuti sudionici Ljubavnih tura.

Kako bi ugođaj za Valentinovo u Zoološkom vrtu grada Zagreba bio potpun, Vrt je prigodno uređen. Paviljon Szechuan postao je Paviljon ljubavi gdje se zaljubljeni mogu fotografirati na Kupidovoj ljuljački. Na Valentinovo

će se moći uključiti i u poseban fotonatječaj na društvenim mrežama te izabrati neko od prigodnih jela u restoranu Kod morskog lava. Tijekom boravka u Vrtu posjetitelji se trebaju pridržavati epidemioloških mjera.

Zoološki vrt grada Zagreba svakodnevno je otvoren od 9 do 17 sati, a ulaz u Vrt je moguć do 16 sati kada se zatvaraju blagajne.