Zbog ljubavi je napustila Hrvatsku, a sad ponovno organizira luksuzno krstarenje po Jadranu

Jedna od naših najpoznatijih motivacijskih govornica Ana Bučević najavila je novo izdanje 7-dnevnog luksuznog Vortex krstarenja. Ove godine krstarenje, koje organizatorica opisuje kao jedinstveni doživljaj stapanja s prirodom, odmora i prekrasnih destinacija, održat će se od 31. srpnja do 7. kolovoza, a njegova je cijena 2300 eura (oko 17.5 tisuća kuna), stoji na službenoj stranici anabucevic.com. Ana posljednjih mjeseci zbog ljubavi s glazbenikom Markom Nikolićem živi u Beču, no izgleda da od svog ljetnog projekta ipak nije odustala.

Foto: anabucevic.com

- Svakodnevni program osmišljen pod Aninim vodstvom garancija je da ćete na ovom Cruiseu dobiti mnogo više od očekivanog. Kroz 7 dana prakticirat će se svakodnevne jutarnje meditacije, tjelovježbe, predavanja, zajednički izlasci i druženja, a smijeh i visoka vibracija obilježavaju ovaj Cruise te u kombinaciji sa ležernošću i opuštenom atmosferom čine ovu edukaciju jedinstvenom. Sami program u potpunosti je otvoren dogovoru i željama putnika na brodu. Ana Bučević će vam odabirom tema, svojom energijom, znanjem i motivacijom ovaj Cruise učiniti doživljajem koji nikada nećete zaboraviti! - naglašava se u opisu krstarenja tijekom kojeg će sudionici obići Split, Hvar, Komižu, Mljet i Korčulu.

Foto: anabucevic.com

Inače, krstarenje već godinama ne propušta ni Anina bliska prijateljica Iva Todorić. - Sedam dana biti u takvom lijepom okruženju, to je nešto neprocjenjivo u životu - kazala je Iva nakon jednoog krstarenja pa se osvrnula i na cijenu samog putovanja. – Reći će netko da to puno košta – to puno košta, ako ideš iz perspektive da jednostavno ulažeš u neke stvari koje su ti možda nebitne. Možeš cijelu godinu štedjeti da dođeš na ovakvo mjesto, a vjerujte, nakon toga, druge stvari postanu vam jeftine i možete si puno više priuštiti jer počnete prvo kreirati pa onda manifestirati stvari za koje ste nekad mislili da su nemoguće - pojasnila je Todorić kojoj je upravo krstarenje pomoglo da se oporavi od razvoda s Hrvojem Balentom.

Foto: Josip Regović/PIXSELL