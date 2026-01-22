Kupovali životinju i cigarete lažnim eurima, uhićena dvojica muškaraca

Kupnja domaće životinje, cigareta po lokalnim trgovinama i krivotvorene novčanice od 50 eura – tako je, prema sumnjama policije, izgledao niz prijevara zbog kojih su uhićena dvojica muškaraca u dobi od 38 i 28 godina. Policijski službenici Policijska uprava zagrebačka proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u krivotvorenje novca i prijevaru, nakon čega su osumnjičeni predani pritvorskom nadzorniku. Prema policijskom izvješću, stariji osumnjičeni na zasad neutvrđen način pribavio je veću količinu krivotvorenih novčanica u apoenu od 50 eura, nakon čega su njih dvojica dogovorno krenuli u njihovo stavljanje u optjecaj. Prvi slučaj zabilježen je 17. siječnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima na području Preseke.

Tada su se osobnim automobilom BMW zagrebačkih registarskih oznaka dovezli do oštećene, a 28-godišnjak je, po uputama starijeg suučesnika, dogovorio kupnju domaće životinje, pritom predavši krivotvorenu novčanicu od 50 eura kao predujam. Dogovoreno je da će preostali iznos od 1.500 eura biti isplaćen prilikom preuzimanja životinje dva dana kasnije. Po isteku dogovorenog roka, u večernjim satima vratili su se na istu adresu, ovoga puta u kombi vozilu Fiat Ducato karlovačkih registarskih oznaka, s još jednom muškom osobom. Prije dolaska, 38-godišnjak je 28-godišnjaku predao 30 krivotvorenih novčanica u apoenu od 50 eura, koje je ovaj potom predao oštećenoj kao da se radi o pravom novcu. Ne sumnjajući u njihovu vjerodostojnost, oštećena je predala domaću životinju, koju su osumnjičeni potom utovarili u vozilo i udaljili se.

Isti dan, prema sumnjama policije, nastavili su s kaznenim djelima i na širem području Vrbovca. Ondje je stariji osumnjičeni dao mlađem krivotvorene novčanice uz uputu da u trgovinama kupuje cigarete. Na taj su način, s namjerom stavljanja lažnog novca u optjecaj, u šest trgovina mješovite robe kupovali cigarete, plaćajući krivotvorenim novčanicama od 50 eura. Protupravno ponašanje nastavilo se i 20. siječnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima na području Svete Nedelje, gdje je 38-godišnjak u osobnom automobilu ponovno predao krivotvorenu novčanicu 28-godišnjaku, s namjerom da je stavi u optjecaj. U tome, međutim, nisu uspjeli jer su ih policijski službenici ubrzo zaustavili i uhitili. Policija sumnja da su na opisani način u optjecaj stavili ukupno 37 krivotvorenih novčanica od 50 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, a Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće.