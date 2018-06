Kartu od 4 kn više nećete moći kupiti u vozilima ZET-a, stižu i nove karte od 7 i 15 kuna

Ideja im je bila olakšati primarni vozački posao – vožnju autobusa i tramvaja i time ubrzati promet s obzirom na to da se najviše karata proda upravo u vozilima ZET-a. Tako su iz te gradske tvrtke opravdali odluku kojom će se od 1. srpnja kod vozača moći kupiti samo nova karta od 15 kuna žute boje.

Smanjit će im i plaću

No ta se odluka nikako nije svidjela samim vozačima, koji su je prozvali ishitrenom, nepripremljenom i štetnom. Upravo zato što vozači prodaju najveći broj karata, to od nedjelje više neće biti tako, smatraju u sindikatu te će se time smanjiti prihodi ZET-a, ali i povećati napadi na vozače.

– Putnici očekuju da pri kupnji voznih karata u vozilima imaju mogućnost kupnje svih vrsta karata, a nezadovoljstvo će usmjeriti prema prometnom osoblju, koje samo provodi odluke vlasnika i uprave ZET-a. Zašto bi putnik kupio kartu od 15 kuna koja vrijedi za vožnju od 90 minuta kada za isto vrijeme može kupiti tri karte po cijeni od 4 kuna te će to platiti 12 kuna ako ih kupi na kiosku – kažu iz sindikata Zagrebačkog holdinga-ZET.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Karta od 4 kuna ostaje, ali se više neće moći kupiti unutar vozila ZET-a. Stižu i nove karte od 7 i 15 kuna

Postavlja se pitanje, kažu sindikalisti, zašto se povoljnije cijene karata mogu kupiti na prodajnim mjestima vanjskih suradnika, kao što su kiosci Tiska, a ne može u vozilima ZET-a aludirajući na pogodovanje Agrokoru. Usto, od 1. srpnja najavljeno je i smanjivanje plaća vozačima pa je njih stotinjak, kako neslužbeno doznajemo, najavilo otvaranje bolovanja. Što to znači za gradski promet, odgovorio je Anto Jelić, šef Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a.

– Bude li nedostajalo stotinu vozača, neće se moći ispuniti vozni red. Sad u ZET-u ima 1680 vozača i na jedvite jade uspijevamo pokriti cijeli grad. Jedan vozač manje znači jedno vozilo manje. Zamislite što ukidanje samo jednog polaska znači građanima koji žive u prigradskim naseljima poput Brezovice, kamo autobusi voze svakih sat vremena – kaže Anto Jelić te dodaje kako se nada da će s kolegama vozačima razgovarati kako bi prolongirali svoju odluku. Zatražili su i sastanak s gradonačelnikom Milanom Bandićem da sasluša njihovu stranu.

– Ovu kartu za 15 kuna platit će tek zalutali turist – kaže Anto Jelić.

Putovanje planirati

Uvođenjem karte od 15 kuna ZET će tako napraviti razliku između karte kupljene unutar i izvan vozila. Ona kupljena izvan vozila, koja vrijedi kao i ona kupljena unutar, koštat će i dalje 10 kuna. Zadržat će se i karte za 4 kuna koje vrijede pola sata, a uvodi se i nova karta od 7 kuna s valjanošću od 60 minuta.

– Osim u papirnatom obliku, ova će karta biti dostupna i putem vrijednosne karte. Tako kupljena karta vrijedit će jedan sat bez obzira na smjer putovanja, dok će, u papirnatom obliku, kao i do sada, vrijediti u jednom smjeru. Napominjemo da putnici koji prijevoz plaćaju vrijednosnom kartom prije prislanjanja moraju na zaslonu uređaja odabrati kupnju karte za 60 minuta, u protivnom će kupiti uobičajenu kartu po cijeni od 10 kuna – kažu iz ZET-a.

Ističu da su za građane najpovoljniji godišnji, ali i mjesečni kuponi, od kojih je, uvođenjem karte od 4 kune, odustalo sto tisuća Zagrepčana. Putovanje će se sada morati planirati, a karte će se moći kupiti na više od 300 lokacija, odnosno na prodajnim mjestima ZET-a, Tiska i iNovina. Iz ZET-a najavljuju i mobilnu aplikaciju putem koje će se karte moći kupiti već od jeseni.

Cijena od 15 kuna za kartu koja vrijedi sat i pol previsoka je. Da se uvodi karta od 7 kuna za sat vremena, to je u redu, no ovu za 90 minuta kupovat će, čini mi se, samo oni koji budu morali.

Ne znam tko će kupovati kartu za 15 kuna. Morat ćemo razmišljati unaprijed i kupiti “štos” karata na kiosku, drugačije neće ići. Bitno da nisu ukinuli onu za četiri kune, ta mi najviše odgovara.

Građani će od 1. srpnja morati biti pažljiviji, no 15 kuna za kartu poskupljenje je od 50 posto u odnosu na dosadašnju. Mislim da će se ovim potezom ponovno proširiti švercanje.

Vozim se autobusima i tramvajem ZET-a besplatno s obzirom na to da sam umirovljenica, no 15 kuna previše je za kartu, to je 30 kuna u dva smjera. Dobro će biti jedino vozačima, koje će se rasteretiti.