Apel zagrebačkog kvarta: 'Nemojte hraniti vrane! Evo zašto'

Ne hranite ptice poput golubova, vrabaca, pataka i drugih vrsta na području Rudeša (Grada Zagreba), mole iz vijeća mjesnog odbora Rudeš. Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, kao provoditelj programa zaštite divljači Grada Zagreba, provodi mjere kontrole i smanjenja brojnosti vrana na području Grada Zagreba.

Iz VMO Rudeš upozoravaju građane da se hranjenjem ptica dodatno privlače vrane što može dovesti do problema u urbanom prostoru. Građani se mole da savjesno odlažu otpad i obavezno zatvaraju kontejnere kako bi se spriječilo vrane da kopaju po smeću, hrane se njime i razbacuju otpad okolo, poručuju. Sav otpad odložen izvan spremnika privlači vrane čime se dodatno potiče njihovo zadržavanje i okupljanje na tim lokacijama.