Apel zagrebačkog kvarta: 'Nemojte hraniti vrane! Evo zašto'

Ne hranite ptice poput golubova, vrabaca, pataka i drugih vrsta na području Rudeša (Grada Zagreba), mole iz vijeća mjesnog odbora Rudeš. Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, kao provoditelj programa zaštite divljači Grada Zagreba, provodi mjere kontrole i smanjenja brojnosti vrana na području Grada Zagreba.
Iz VMO Rudeš upozoravaju građane da se hranjenjem ptica dodatno privlače vrane što može dovesti do problema u urbanom prostoru. Građani se mole da savjesno odlažu otpad i obavezno zatvaraju kontejnere kako bi se spriječilo vrane da kopaju po smeću, hrane se njime i razbacuju otpad okolo, poručuju. Sav otpad odložen izvan spremnika privlači vrane čime se dodatno potiče njihovo zadržavanje i okupljanje na tim lokacijama.
Video sadržaj
U ZRAČNOJ LUCI
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
dnevni horoskop
Slijedi kaos u odnosima i iznenadni šokovi: Doznajte tko će najgore proći, a tko doživjeti preporod!
PODRŠKA RUKOMETAŠIMA
FOTO Sigurdsson od zgodne Hrvatice dobio zanimljivu posvetu, evo o čemu je riječ
Vjeruje u bolju budućnost