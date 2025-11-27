Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
Izdan nalog za uhićenjem Andrija Mikulića
Poznato zbog čega uhićuju glavnog državnog inspektora
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Poslušaj
Prijavi grešku
'MA TKO TO SPAVA ZIMI'

Kreativne subote u ZOO-u: Djeca istražuju tragove, slušaju priče i uče o životinjama koje ne spavaju

Foto: ZOO
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
27.11.2025.
u 16:17

Zimska zapetljana priča očekuje ih u prizemlju Lavlje stijene Kidepo. Edukator će započeti priču, a posjetitelji će odabirati smjer kojim će se ona razvijati. Priče su osmišljene tako da kod djece razvijaju maštovitost i empatiju prema životinjama te potiču timski duh. Tijekom posjeta Zoološkom vrtu građani će se moći ugrijati čajem i uključiti u nagradni natječaj Zoo grudanje.

Edukativni kutak, kreativna radionica, pričaonica i poseban ugođaj posjetitelje očekuju subotama između 11 i 15 sati od 29. studenoga ove do kraja veljače iduće godine. Program u fokus stavlja živahnost životinjskog svijeta u Zoološkom vrtu kao kontrast mirovanju okolne prirode. Onima koji misle da je sve usnulo, djelatnici Zoološkog vrta odgovaraju: „Ma tko spava zimi?!“ Medvjedi, sove, crveni pande, vidre, lavovi, deve, leopardi... svi su budni. Mnoge od ovih životinja sa zanimanjem njuškaju mraz i igraju se u snijegu. Živo je i u paviljonima. Životinje tropskih krajeva uživaju u temperaturama na koje su navikle.

U program Ma tko spava zimi?! mogu se uključiti posjetitelji svih dobi, a posebno je zanimljiv najmlađima.U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske svaki ih mjesec očekuje edukativna točka s drugom temom. Do kraja godine to su životinjski tragovi i rogovi. Djeca će moći proučiti zanimljive preparate te edukatorima postavljati pitanja o njima.Svoju kreativnost moći će iskazati u posebnoj radionici. Prvo će izrađivati božićne čestitke.

Zimska zapetljana priča očekuje ih u prizemlju Lavlje stijene Kidepo. Edukator će započeti priču, a posjetitelji će odabirati smjer kojim će se ona razvijati. Priče su osmišljene tako da kod djece razvijaju maštovitost i empatiju prema životinjama te potiču timski duh. Tijekom posjeta Zoološkom vrtu građani će se moći ugrijati čajem i uključiti u nagradni natječaj Zoo grudanje. Na blagajni će dobiti listić čijim će ispunjavanjem pokazati svoje znanje i nadahnuće životinjskim svijetom. Zato je dobro da u Zoološki vrt ponesu kemijsku olovku.
Ključne riječi
ZOO Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja