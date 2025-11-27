Kreativne subote u ZOO-u: Djeca istražuju tragove, slušaju priče i uče o životinjama koje ne spavaju

Edukativni kutak, kreativna radionica, pričaonica i poseban ugođaj posjetitelje očekuju subotama između 11 i 15 sati od 29. studenoga ove do kraja veljače iduće godine. Program u fokus stavlja živahnost životinjskog svijeta u Zoološkom vrtu kao kontrast mirovanju okolne prirode. Onima koji misle da je sve usnulo, djelatnici Zoološkog vrta odgovaraju: „Ma tko spava zimi?!“ Medvjedi, sove, crveni pande, vidre, lavovi, deve, leopardi... svi su budni. Mnoge od ovih životinja sa zanimanjem njuškaju mraz i igraju se u snijegu. Živo je i u paviljonima. Životinje tropskih krajeva uživaju u temperaturama na koje su navikle.

U program Ma tko spava zimi?! mogu se uključiti posjetitelji svih dobi, a posebno je zanimljiv najmlađima.U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske svaki ih mjesec očekuje edukativna točka s drugom temom. Do kraja godine to su životinjski tragovi i rogovi. Djeca će moći proučiti zanimljive preparate te edukatorima postavljati pitanja o njima.Svoju kreativnost moći će iskazati u posebnoj radionici. Prvo će izrađivati božićne čestitke.

Zimska zapetljana priča očekuje ih u prizemlju Lavlje stijene Kidepo. Edukator će započeti priču, a posjetitelji će odabirati smjer kojim će se ona razvijati. Priče su osmišljene tako da kod djece razvijaju maštovitost i empatiju prema životinjama te potiču timski duh. Tijekom posjeta Zoološkom vrtu građani će se moći ugrijati čajem i uključiti u nagradni natječaj Zoo grudanje. Na blagajni će dobiti listić čijim će ispunjavanjem pokazati svoje znanje i nadahnuće životinjskim svijetom. Zato je dobro da u Zoološki vrt ponesu kemijsku olovku.