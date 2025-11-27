Novi adventski hit: Slavonija preuzima Zagreb uz glazbu, tradiciju i neodoljive okuse

Uz svoj poznati adventski program, Zagreb ove godine dobiva i posebno slavonsko izdanje blagdanske čarolije, Šokački Advent, u organizaciji Cortes Cluba i hotela Aristos. Autentičan slavonski ugođaj i nezaboravna zabava posjetitelje očekuje svakog petka i subote, s početkom u 17.30 sati, dok glazbeni program započinje u 20.30 sati i traje sve do 23 sata. Topli slavonski ugođaj dočekat će vas ispred hotela Aristos, gdje će tijekom četiri adventska vikenda bogata gastro ponuda biti upotpunjena jednako bogatim glazbenim programom. Atmosferu će, iz vikenda u vikend, grijati poznati tamburaški sastavi i izvođači koji donose slavonsku tradiciju i sjajnu zabavu u Zagreb. Službeno otvorenje Šokačkog Adventa održat će sutra, kada će pozornicu preuzeti Slavonske Lole i svojim najvećim hitovima uvesti posjetitelje u blagdansko raspoloženje. Večer nakon toga, u subotu slijedi energična i vesela atmosfera uz Slavonia Band.

Program će se nastaviti tijekom blagdanskih vikenda, jer Tamburaši za dušu nastupaju već 5. prosinca, dok će 6. prosinca glazbenu priču začiniti ritmovi sastava Cubismo. Blagdansko veselje nastavit će se i uz nastup Džentlmena 12. prosinca i Dino Dvornik Tribute Benda 13. prosinca, a tjedan poslije, 19. prosinca, publiku će rasplesati Berde Band. Ovogodišnji Šokački Advent zatvara se 20. prosinca, kada će blagdansku čaroliju na adventu upotpuniti dobro poznata Klapa Kampanel. Od tamburaških klasika do pop i latino zvuka, ovogodišnji program donosi spoj slavonske tradicije i modernog blagdanskog raspoloženja, stvarajući atmosferu idealnu za obiteljska druženja, susrete s prijateljima i sve ljubitelje glazbe uživo.

Uz ovogodišnju bogatu ponudu tradicionalnih jela, jedno je sigurno, sa Šokačkog Adventa nitko ne odlazi gladan! Posjetitelje očekuje raskošna ponuda slavonskih delicija pripremljenih na licu mjesta, a svaki zalogaj donosi pravi okus doma i tradicije. Gurmani će moći uživati u toplom domaćem čobancu, domaćem kulenu te svježe pečenoj pogači s hrskavom korom i mirisom koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Posebnu atrakciju predstavlja topljenje čvaraka uživo, tradicionalni slavonski ritual koji uvijek privlači pažnju i stvara savršenu blagdansku atmosferu, pružajući posjetiteljima uvid u jedan od najpoznatijih običaja iz srca Slavonije. Za sve ljubitelje slatkoga tu su domaće buhtle punjene pekmezom od šljiva ili sirom, koje će već na prvi zalogaj svakoga vratiti u djetinjstvo. Uz bogati izbor jela, neizostavan je i pravi zimski užitak, kuhane rakije različitih okusa, kuhano vino sa zimskim začinima te širok izbor pića, savršenih za zaokruživanje gastronomske priče Šokačkog Adventa.