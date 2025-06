Kosti, torpedo... Na zgarištu bolnice Blato pronađeni neobični eksponati

Istraga o tome kako je točno došlo do požara u skladišnom prostoru nedovršene sveučilišne bolnice u Blatu još traje, a dok su vatrogasci i nadležne službe patrolirali zgarištem, pronašli su i neke neobične predmete. Među njima su bile i kosti, no riječ je, kažu upućeni izvori, o eksponatima Arheološkog muzeja. U tu kategoriju spadaju i predmeti s fotografija koje su početkom tjedna na društvenim mrežama objavili zagrebački vatrogasci, pomorska mina i naprava koja nalikuje torpedu, no također je, srećom, riječ bila o muzejskim eksponatima.

02.06.2025., Zagreb - U nedovrsnoj bolnici u Blatu, u kojoj je 24. 5. buknuo veliki pozar, vatrogasci su nabasali predmete koji izgledaju poput pomorske mine i torpeda, no ispostavilo se da su u pitanju samo eksponati. Photo: JVP Zagreb/PIXSELL Foto: JVP Zagreb/PIXSELL

Dok istražuje okolnosti slučaja, zagrebačka policija je priopćila kako je uzrok buktinje najvjerojatnije bio otvoreni plamen. Do požara je, podsjetimo, došlo prije deset dana, a vatra je zahvatila oko 1600 četvornih metara prostora koji za potrebe skladištenja koristi nekoliko tvrtki i ustanova, među kojima i Arheološki i Povijesni muzej, kao i Hrvatsko narodno kazalište i Teatar Gavran. Dojava je došla oko 17 sati, a na terenu je bilo 140 vatrogasaca, uključujući pripadnike dobrovoljnih društava iz Botinca, Blata, Svete Klare, Odre i drugih obližnjih naselja. Vatra je pod kontrolu stavljena tek oko 22 sata, a kontrola požarišta i dogašivanje trajalo je i tijekom sljedećeg dana. Kako je tada kazao Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, plamenom je uglavnom bio zahvaćen namještaj, dijelovi strojarskih i električnih instalacija te automobil i nekoliko radnih strojeva.

Jedno od glavnih pitanja nakon požara bilo je tko je odgovoran za objekt. Nekretnina je, naime, sporazumom o nagodbi Vlade i Grada postala vlasništvo države, no iz Ministarstva zdravstva su poručili kako primopredaja nije formalno dovršena jer nije dostavljena potpuna dokumentacija. U gradskoj su upravi pak isticali kako smatraju da je objekt u nadležnosti države.