Kosio je na blagdan, susjeda ga 'prijavila' internetu, a mi smo pregledali čak 2000 vaših komentara. Da je Facebook sud, bilo bi svega

Vijest o ženi koja je u kvartovskoj grupi objavila susjeda koji je na uskrsni ponedjeljak kosio travu u Vrapču izazvala je pravu eksploziju reakcija na našem Facebook profilu. U manje od 24 sata skupilo se više od dvije tisuće komentara. Velik broj čitatelja stao je na stranu muškarca, naglašavajući kako svatko ima pravo raditi u vlastitom dvorištu. “U čemu je problem, nismo svi dokoni i ne radimo ništa. Pustite ljude da žive”, jedan je od komentara, dok drugi dodaju: “Zašto ne bi kosio? Godinama smo na taj dan normalno radili.”

Sličan stav ponavlja se u desecima reakcija: “Nije grijeh raditi. Grijeh je krasti”, “Srećom pa je ok otići na kavu dok te poslužuje konobar koji radi”, kao i podsjetnici da mnogi rade i na blagdane – “rade hitna, policija, vatrogasci”. Dio komentatora naglašava i kako nisu svi vjernici ili da za neke taj dan nema isto značenje. “Možda čovjeku nije blagdan”, pišu pojedini, dok drugi upozoravaju na dvostruka mjerila – rad u sustavu se očekuje, a privatni rad se osuđuje. S druge strane, ima i onih koji smatraju da bi se blagdani trebali poštovati. “Treba poštovati blagdane... zato što ništa ne poštujemo zato nam i je tako”, stoji u jednom od komentara, dok drugi upozoravaju na potrebu mira i odmora: “Drugi ljudi na blagdan trebaju imati mir.”

No, unatoč podijeljenim stavovima o samoj košnji, najviše reakcija izazvala je susjeda koja je muškarca snimila i objavila na Facebooku. Upravo je taj potez izazvao lavinu kritika. “Nadam se da je susjedi neugodno kad je vidjela komentare”, “Sramota je voditi brigu o drugima” i “Susjeda treba gledati svoja posla” samo su neki od brojnih komentara u tom smjeru.

Mnogi su problematizirali i pitanje privatnosti. “Snimanje i objavljivanje po društvenim mrežama nije u redu”, upozoravaju čitatelji, dok drugi dodaju da bi zbog takvog poteza moglo biti i pravnih posljedica. U raspravi su se otvorile i šire teme – od odnosa prema vjeri i tradiciji do suvremenog načina života. “Pustimo zastarjele običaje... živimo danas, a ne jučer”, poručuju jedni, dok drugi podsjećaju da su se nekada i na blagdane obavljali radovi kada je to bilo nužno. Dio komentatora cijelu je situaciju sveo na jednostavnu poruku koja se često ponavlja: “Pustite ljude da žive svoj život.”