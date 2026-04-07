ZA SPAS OPRAŠIVAČA

Ni ove godine se neke livade u Zagrebu namjerno neće kositi, a znamo i zašto

Hana Ivković Šimičić
07.04.2026.
u 14:29

Odgođena košnja provodi se, inače, od travnja do listopada, i to dva do tri puta godišnje, ovisno o tome je li riječ o livadama kratke ili duge cvatnje

Projekt cvjetnih livada u Zagrebu nastavlja se i ove godine, a ulazi i u novu fazu. Riječ je o lokacijama koje su odabrane za provođenje režima odgođene košnje, a cilj projekta čuvanje je biološke raznolikosti i pomoć divljim oprašivačima. Gradske su livade i druge zelene površine pretvorene u staništa za pčele i druge oprašivače, a košnja se obavlja po posebnom, mnogo rjeđem režimu, kako se ne bi ometao njihov rad. S realizacijom projekta u Gradu su počeli 2024. godine, kad je odabrano devet lokacija u šest gradskih četvrti, a lani je obuhvat proširen na još pet četvrti i 10 novih lokacija. 

Odgođena košnja provodi se, inače, od travnja do listopada, i to dva do tri puta godišnje, ovisno o tome je li riječ o livadama kratke ili duge cvatnje. Prema novim informacijama, Grad i Zrinjevac potpisat će 33.680 eura vrijedan ugovor za aktivnosti na drugoj fazi projekta. – Grad Zagreb iskazao je interes Zrinjevcu za zajedničkim provođenjem mjera jačanja bioraznolikosti u urbanim dijelovima Grada Zagreba kroz projekt „Cvjetne livade“. U sklopu obavljanja radova na projektu potrebno je ugovoriti radove na izvedbi travnjaka – objašnjava se u zaključku koji je donio gradonačelnik Tomislav Tomašević. Što obuhvaća drugu fazu projekta te koje su lokacije ove godine odabrane za postupak odgođene košnje pitali smo upitom u Grad, a odgovor ćemo objaviti kad stigne. 

Provedene mjere odgođene košnje na zelenim površinama znatno pridonose raznolikosti divljih oprašivača i biljaka, a monitoring je pokazao i da livade kratke cvatnje podržavaju veći broj vrsta, stoji u dokumentu od prije dvije godine koji je potpisuao Andro Pavuna, pročelnik gradskog Ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost. 

