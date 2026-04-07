USKORO OTVORENJE

Nama u Ilici i službeno ima nove vlasnike, uprava kuje velike planove. 'Vraćamo joj sjaj kakav zaslužuje'

Zagreb: Šta se šuška oko Name?
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
Autor
Hana Ivković Šimičić
07.04.2026.
u 10:39

U dogovoru s prethodnim vlasnikom zadržan je iskusan i uhodan tim zaposlenika, čime se osiguravaju kontinuitet poslovanja i očuvanje dugogodišnjeg iskustva, poručuju u tvrtki Izbor šesti, koja je preuzela robnu kuću

Tvrtka Izbor šesti preuzela je robnu kuću Nama u zagrebačkoj Ilici, a službena primopredaja uspješno je zaključena, javili su iz robne kuće. – Cijeli proces protekao je uredno i u korektnoj suradnji s dosadašnjim vlasnikom, čime je formalno otvoreno novo poglavlje za jednu od najprepoznatljivijih zagrebačkih lokacija – poručili su. 

Primopredaja je obavljena bez poteškoća, a novi vlasnici trenutačno pripremaju sljedeću fazu razvoja. Prostori su zasad zatvoreni, dok su u tijeku aktivnosti usmjerene na definiranje budućeg koncepta, ističu. U dogovoru s prethodnim vlasnikom zadržan je iskusan i uhodan tim zaposlenika, čime se osiguravaju kontinuitet poslovanja i očuvanje dugogodišnjeg iskustva.

– Svi koji su voljeli ovu staru zagrebačku ljepoticu uskoro će imati novi razlog da joj se vrate, a oni koji je tek trebaju otkriti dobit će svoju priliku. Naš cilj nije bio izbrisati ono što Nama znači Zagrebu, nego joj vratiti sjaj kakav zaslužuje i dati novu vrijednost u samom središtu grada. Vjerujemo da je ovo početak jedne kvalitetne i dugoročne priče – poručuju novi vlasnici.

Dok se planovi za daljnji razvoj još definiraju, prolaznici već dobivaju prve naznake da se na lokaciji pripremaju promjene. Izlozi zgrade pretvoreni su u komunikacijski prostor koji kroz svakodnevne, prepoznatljive gradske razgovore odražava trenutačno raspoloženje u gradu, znatiželju, nagađanja i iščekivanje. Na izlozima se tako mogu vidjeti poruke poput: „Ak je dobro ko kaj pričaju, bit će gužva…“, „Šuššška se šuška“ i „Valjda im ne bu sad trebalo 140 godina da otvore“, uz ilustrirane likove koji komentiraju situaciju na način blizak svakodnevnoj komunikaciji Zagrepčana. Takav pristup dodatno skreće pozornost na lokaciju i pretvara zatvorene izloge u prostor koji već sada komunicira s gradom.

– Interes javnosti za buduće planove razvoja Name velik je, što ponovno potvrđuje važnost ove lokacije za Zagreb. Nova uprava u narednim će mjesecima predstaviti svoje planove i viziju uz poruku:„Jedno je jasno – očekuje se ponovno otvaranje prostora koji ima posebno mjesto u životu grada – poručuje se u priopćenju. 

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

