RIJEČ JE, NARAVNO, O PREKRŠAJU

VIDEO Prošli tjedan snimili auto koji vozi po biciklističkoj stazi, pogledajte gdje su sad 'uhvatili' jednog vozača: 'Baš obazrivo'

07.04.2026.
u 13:33

Vozači automobila su postali savjesniji pa sada paze kako ne bi vozili po biciklističkim stazama – stoji u opisu snimke koju je objavio Sindikat biciklista

Nakon što su prošlog tjedna objavili video u kojem su "uhvatili" nekulturnog vozača automobila kako vozi po nogostupu te, postupno, prelazi i na dio obilježen za vožnju na dva kotača, članovi Sindikata bicklista snimili su novi video koji, tvrde, dokazuje da su vozači postali ipak malo svjesniji pa sad voze "samo" po nogostupu. – Nakon objave prošlotjednog videa i sankcioniranja prekršitelja, vozači automobila su postali savjesniji pa sada paze kako ne bi vozili po biciklističkim stazama – stoji u opisu snimke uz "smajli" s klaunom.

U snimci se može vidjeti kako automobil vozi po nogostupu, tik uz travnjak obližnje trake, ali kotačima ipak izbjegava zahvatiti i bio namijenjen biciklistima.  "A cunce babino, obazrivo", "Pa vozi desnom stranom. Sounds legit", "A miš mali, pa dajte ga pustite, brže će doma stići", našalili su se i drugi pratitelji u komentarima uz snimku. Vožnja po nogostupu je, naravno, kažnjiva, isto kao i parkiranje, a prijestupnici moraju platiti novčanu kaznu. 

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Želite prijaviti greške?

