VIDEO Prošli tjedan snimili auto koji vozi po biciklističkoj stazi, pogledajte gdje su sad 'uhvatili' jednog vozača: 'Baš obazrivo'

Nakon što su prošlog tjedna objavili video u kojem su "uhvatili" nekulturnog vozača automobila kako vozi po nogostupu te, postupno, prelazi i na dio obilježen za vožnju na dva kotača, članovi Sindikata bicklista snimili su novi video koji, tvrde, dokazuje da su vozači postali ipak malo svjesniji pa sad voze "samo" po nogostupu. – Nakon objave prošlotjednog videa i sankcioniranja prekršitelja, vozači automobila su postali savjesniji pa sada paze kako ne bi vozili po biciklističkim stazama – stoji u opisu snimke uz "smajli" s klaunom.

U snimci se može vidjeti kako automobil vozi po nogostupu, tik uz travnjak obližnje trake, ali kotačima ipak izbjegava zahvatiti i bio namijenjen biciklistima. "A cunce babino, obazrivo", "Pa vozi desnom stranom. Sounds legit", "A miš mali, pa dajte ga pustite, brže će doma stići", našalili su se i drugi pratitelji u komentarima uz snimku. Vožnja po nogostupu je, naravno, kažnjiva, isto kao i parkiranje, a prijestupnici moraju platiti novčanu kaznu.