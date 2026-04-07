Kopanje traje do lipnja: Radovi u Branimirovoj skrenuli trase pet tramvajskih linija, dvije voze skraćeno

Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Branimirovoj ulici, na relaciji od Draškovićeve do Držićeve, kao i zbog aktualnih radova na okretištu Zapruđe, dio tramvaja od danas vozi izmijenjenim trasama. Kako su obavijestili u ZET-u, tramvajske linije 2, 6 i 8 mijenjaju putanju, a linije 13 i 14 su skraćene. Umjesto tramvaja noćne linije 31 vozit će autobusi. Ovo je novi raspored:

Linija 2: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Savišće;

Linija 6: Črnomrec - Trg bana Jelačića - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Šubićeva - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot - Savski gaj;

Linija 8: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Jukićeva - Zapadni kolodvor

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Frankopanska - Trg bana Jelačića - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma;

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Trg bana Jelačića - Frankopanska - Savska cesta - Jadranski most - Savski gaj-rotor.

Riječ je o rekonstrukciji tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira, na potezu od Draškovićeve do Šubićeve ulice, koja će trajati će do kraja lipnja. Radi se o nastavku radova na tramvajskoj infrastrukturi u Branimirovoj ulici s ciljem obnove dotrajale pruge i poboljšanja sigurnosti te pouzdanosti tramvajskog prometa, pojasnili su iz Grada. Projekt obuhvaća rekonstrukciju tramvajske stanice, izgradnju nove betonske podloge te postavljanje novih tračnica i prijelaza. Riječ je o dionici koja nije temeljito obnavljana još od 1996. godine.

