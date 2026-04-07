'Ako netko iz Uprave ovo čita, javite šefovima...', Zagrepčani se pitaju hoće li obnova ovog prolaza ikada doći na red

Zna li itko hoće li se srediti prolaz ispod Jadranskog mosta koji spaja nasip kod okretišta Savski most, pitanje je to kojim je jedan od korisnika Reddita započeo objavu na toj društvenoj mreži. "Kako je krenulo toplije vrijeme sve više ljudi ide s biciklima (i Bajsom što mi je fakat super za vidjet) tuda, a prolazak je blago rečeno bolno iskustvo (ako nemaš bicikl sa stražnjom suspenzijom). Mračno i prepuno rupa. Ima toliko malih 'low hanging fruit' projekata po gradu koji bi napravili jako veliki učinak i neki osjećaj da se stvarno rade izmjene koje utječu na svakodnevni život. Ne kužim kako nitko iz gradske Uprave to ne shvaća? Ok, kužim škole i vrtići su prioritet, sve je to divno i treba ulagat i gradit nove, ali ovo su doslovno sitnice koje ne bi trebale ni dugo trajati ni koštati neke lude iznose da se srede, a ljudima koji koriste bi ful puno značilo. Ako itko iz gradske Uprave troši vrijeme na ovom subredditu daj javite šefovima ili bilo kome tko može utjecat na ovak' neš'", napisao je.

"Često Grad ni ne zna za te neke stvari jer se svi žale, a nitko ne prijavi", "Tam' treba staviti puno jaču rasvjetu i videonadzor jer je sablasno onuda hodati u bilo koje doba dana, a kamoli po noći!", "Nažalost Grad je jako loš u hendlanju takvih malih popravaka. Većina nogostupa i biciklističkih staza je u groznom stanju, ali kao jednog dana će ih napraviti skroz na novo pa je valjda ok da se ljudi ubijaju do tada", nizali su se komentari.

Jedan od korisnika Reddita tvrdi, pak, kako će se prolaz srediti. "Hoće jer je to dio Greenwaya, ali ne relativno uskoro jer nije dio trenutačne faze. Kada se završi trenutačna faza Greenwaya (od Jadranskog mosta do Mosta mladosti s obje strane) ide sljedeća faza, a ako se dobro sjećam rečeno je da će onda dalje ići prema zapadu tako da je za očekivati da bi tada moglo ići", napisao je.