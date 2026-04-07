Grad Zagreb objavio sve detalje oko naknade štete nakon oluje. Oprezno jer u jednom slučaju morat ćete vratiti sav iznos

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je prije tjedan dana model financijske pomoći građanima čija je imovina stradala u nevremenu prošloga tjedna, a prijave se mogu podnijeti putem digitalne gradske aplikacije. Zaprimaju se do 12. travnja 2026. godine, do kraja dana, a svi građani kojima će trebati pomoć prilikom ispunjavanja aplikacije mogu se javiti na telefone 095 351 7889, 095 392 3886 i 095 369 0162 ili na e-mail adresu nevrijeme@zagreb.hr, radnim danom od 8-16 sati.

– Modeli naknade štete usklađeni su s onima iz 2023. godine i kao takve ću ih predložiti na usvajanje Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Za stambene objekte predvidjeli smo naknade 70% štete koju ne pokriva osiguranje, najviše do 15.000 eura, dok je za osobna vozila postotak također 70% štete, a najviše do 5000 eura – rekao je gradonačelnik Tomašević.

U postupku savjetovanja s javnosti sad je puštena i gradska odluka kojom se uređuje postupak naknade za pretrpljenu štetu, a traje do 19. travnja. Budući da će se sljedeća sjednica Gradske skupštine održati 23. travnja, moguće je da će dokument na dnevni red biti uvršten po hitnom postupku.

Dokument, inače, propisuje točno što se smatra imovinom, u kojem slučaju se može dobiti naknada za štetu te u kojem iznosu. U gradskoj odluci tako piše da pravo na pomoć može ostvariti osoba koja je vlasnik ili suvlasnik imovine na kojoj je nastalo oštećenje, te koja ima prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu. Uvjet je, dakako, i da je osoba prijavila štetu putem aplikacije. U tu kategoriju, napominje se, ne spadaju obrtnici i poljoprivrednici koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede.

Imovinom se, pak, smatra kuća, stan ili vozilo (koje nije pod leasingom), a novčana pomoć isplaćivat će se u slučaju sljedećih oštećenja:

oštećenje na obiteljskoj kući nastalo na vanjskoj ovojnici, uključujući ravni ili kosi krov sa svim slojevima do nosive krovne konstrukcije, dimnjaku, fasadi, vanjskim dijelovima građevine (balkoni, lođe i terase), vanjskoj stolariji i bravariji – prozori i vrata, kao i šteta na ogradi dvorišne parcele;

oštećenje stana nastalo isključivo na vanjskoj stolariji i bravariji – prozori i vrata;

oštećenje nastalo na osobnom vozilu kategorije M1.

Ovako izgleda Dotrščina, gotovo dva tjedna od oluje

U slučaju da je oštećenje na kući ili stanu u vrijednosti iznad 3000 eura, iznos štete će se morati utvrditi stručnom procjenom. O svemu će u konačnici odlučiti radna skupina koja će biti posebno osnovana. – Novčana pomoć iznosi 70 posto iznosa oštećenja imovine, a najviše sveukupno 15.000 eura za obiteljsku kuću i stan, odnosno najviše 5000 eura za osobno vozilo.

Ukupan iznos novčane pomoći jednoj fizičkoj osobi može se odobriti u maksimalnom iznosu od 20.000 eura za sve kategorije oštećene imovine. Fizička osoba čija je imovina bila osigurana u dane nevremena, a koja zbog ugovorenih uvjeta osiguranja nije u potpunosti obuhvaćena isplaćenom osigurninom, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike između isplaćenog iznosa osigurnine i iznosa štete – piše u dokumentu.

Svu potrebnu dokumentaciju proučit će nadležni gradski ured, a osim radne skupine za procjenu štete, osnovat će se i povjerenstvo za odobravanje novčane pomoći. U dokumentu stoji i važno upozorenje: Ako se ispostavi da dostavljena dokumentacija nije istinita ili da isplaćen iznos prelazi dopušten maksimum od 20.000 za sve kategorije štete, korisnik će morati vratiti dobiven novac.