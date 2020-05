Klub Booksa ponovno otvoren od utorka

Prošlo je više od dva mjeseca otkako su vrata kluba Booksa zatvorena zbog pandemije COVID-19, no ovoga utorka, 19. svibnja u 9 sati Booksa napokon kreće s radom.

U klubu će se poštovati propisi i preporuke HZJZ-a, stoga će broj posjetitelja koji istodobno mogu boravit u klubu biti ograničen, a provodit će se i sve propisane mjere dezinfekcije. Na ulazu u klub stajat će obavijest s pravilima ponašanja za dobro svih posjetitelja i Booksinih šankera.

Osim propisa vezanih za sprečavanje širenja zaraze, novost u klubu Booksa jest radno vrijeme, koje je nešto izmijenjeno u odnosu na prijašnje. Naime, Booksa će raditi svaki dan od utorka do nedjelje od 9 do 18 sati. Booksine književne programe do daljnjega možete pratiti na portalu Booksa.hr te na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu.

Iako je fizički prostor kluba Booksa zatvoren 13. ožujka, Booksini književni programi nastavili su se događati online, na društvenim mrežama i portalu Booksa.hr pa su tako održane već dvije tribine posvećene stripu, s Asjom Bakić te Domagojem Zovakom i Bornom Sorom, književni razgovor sa Sašom Ilićem, tribina Učitavanje, tribina Što mi je ovo trebalo? posvećena rezidencijama, a ovih dana Booksa je pokrenula i vlastiti podcast, a dosad su objavljene dvije epizode (s Lucom Kozinom i Marijom Skočibušić, te s Đurđicom Čilić).