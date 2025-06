Kako se opremiti za Večernjakovu biciklijadu: Zvonce i rezervna guma 10 eura, a dobro je imati i 'servis u džepu'

Još nas samo pet dana dijeli od 43. izdanja Večernjakove biciklijade. Vozimo se u subotu, a i ove će se godine pedalirati od zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana do sportskog centra Vugrinščak u Samoboru. Karavana će ići rutom dugom 21 kilometar, i to preko Ilice, Aleje Bologne, Škorpikove i Samoborske ceste, a sve vozače na cilju očekuje cjelodnevna zabava s bogatom gastroponudom, osvježenjem u bazenima, kvizovima znanja... i sjajnom atmosferom koju će dodatno zagrijati Renata Končić Minea, Vojko V, Peconni i Edlib. Nedostaje li vam pak nešto od opreme, još je stignete nabaviti, a mi smo provjerili i kakve su cijene. Za one koji planiraju kupiti i novi bicikl, raspitali smo se usput i kako pronaći idealno prometalo na dva kotača.

– Ljudi često biraju mountain bike, no on je stvoren za planinske staze, makadam i kamenjare jer ima debele gume. Simpatični gradski bicikli s košaricom pak super su za tržnicu i kratke relacije, ali ne i za duže rute. Preporučujem stoga trekking ili crossfade varijantu jer ćete uživati u vožnji, a računajte da za njih trebat izdvojiti oko 500 eura – govori nam Robert Korlin-Radja, voditelj trgovine za bicikle i opremu Marko-Projekt.

Ima i skupljih, dodaje, sve ovisi o raspoloživom budžetu i preferencijama, no ta cifra sasvim je dovoljna za kupnju pouzdanog suputnika za svaku biciklističku pustolovinu. A trekking ili crossfade prometala, napominje, opremljena su detaljima koji itekako čine razliku na terenu, poput sica s amortizerom koji "upija" udarce s ceste te podesive lule upravljača koja omogućuje biranje stila vožnje. Može se tako, objašnjava, namjestiti da vozač vozi nagnut naprijed, u sportskoj, tzv. napadačkoj poziciji, ili da se uspravi i uživa u laganom pedaliranju, što je idealno za duže dionice.

Na svakoj ruti važno je misliti i na svoju sigurnost jer može doći i do brojnih neočekivanih situacija. Potrebno je zato imati dobru kacigu koja će sačuvati glavu. U ponudi ih, kaže Korlin-Radja, ima svakakvih, od osnovnih modela za rekreativce do onih profesionalnih, a cijene im se kreću od 50 do 500 eura. – Najskuplje su, dakako, profesionalne kacige, koje izgledom podsjećaju na motorističke, ali su lakše i otvorenije. Idealne su za zahtjevne terene poput šumskih staza i spustova. Za biciklijadu vam ne treba baš takva "full oprema", ali nitko vas neće gledati čudno ako je nosite – ističe voditelj trgovine u Vlaškoj. Potrebno je i adekvatno se odjenuti pa mnogi biraju prozračne i lagane dresove, a neki preferiraju i nošenje rukavica.

U vožnji biciklom važno je biti i odgovoran sudionik u prometu, a jedan od jednostavnih, ali vrlo korisnih dodataka je zvonce. Njime je lako upozoriti ostale vozače i pješake da se približavate, a cijene su između četiri i osam eura. Što se tiče lokota, dolaze u različitim oblicima i razinama sigurnosti, a za osnovne modele potrebno je izdvojiti desetak eura. Boce za vodu, budući da je važno i ostati hidriran, stoje od 10 do 20, ovisno o tome jesu li obične ili termos verzije koje čuvaju temperaturu, što je posebno korisno tijekom dugih vožnji, a za stalak u kojem će stajati na biciklu treba izdvojiti oko tri eura.

A što ako na putu pukne guma? To je zapravo i jedan od najčešćih problema, govore u Marko-Projektu, koji ima i servis. Ne treba paničariti, ističu, osnovno je rješenje zamjena gume, a idealno je ako vozač već zna kako to samostalno odraditi. Čak i ako to nije slučaj, preporučuje se da se na dužim vožnjama uvijek nosi rezervna guma, koja se može nabaviti po cijeni između pet i deset eura, te mala pumpa, dostupna za oko 15 eura. Nudi se i alat – tzv. multi tool, praktični set koji sadrži sve potrebne imbus ključeve, a stoji oko 30 eura. – To je kao da u džepu nosite mali servis, imate alat koji može koristiti za bilo kakav popravak na biciklu – kaže Korlin-Radja.

Da bi pak razna oprema stala na prometalo na dva kotača, poslužit će praktične bisage, vodootporne torbe koje se pričvrste na okvir bicikla, a mogu izdržati i veći teret, bilo da je riječ o alatima, zalihama ili osobnim stvarima. Za obitelji koje planiraju biciklističke izlete s najmlađima, dostupne su i dječje sjedalice, koje stoje oko 50 eura, a onima koji svoj bicikl vide kao platno za izražavanje vlastitog stila, nudi se i širok spektar pedala. Nerijetkima su pravi modni dodatak koji privlači poglede na cesti, a cijene idu i do 200 eura, ovisno o dizajnu i preferencijama vozača.