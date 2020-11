Kako je ceh za žičaru s devet aneksa ugovora eksplodirao s 365 na 512 milijuna kuna

Vjerojatno nešto dublje nego što je bagerom pod sljemensku zemlju prije gotovo dvije godine “zaronio” zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pod površinu bi gradnje žičare mogao sad USKOK. Nema veze, kažu nam u Gradu, neka samo idu jer nema se tu što skrivati. Ima ili nema, reći će, kako se to već kaže, “institucije”, koje bi se mogle pozabaviti i činjenicom da su radovi na gradnji žičare s prvotno procijenjenih 251 milijun kuna bez PDV-a narasli na 389,6 milijuna, odnosno čak 54 posto!

Autor(i) pod pseudonimom

Problematični iznosi gradnje novog puta prema vrhu Medvednice ovih su dana ponovno aktualizirani nakon što je na YouTubeu pod pseudonimom nekadašnjeg zagrebačkoga gradonačelnika Dragutina Sailija netko objavio sedmosatni film o tom projektu, u kojem navodi brojne navodne malverzacije posljedica kojih su njegovo enormno poskupljenje. A prema službenim podacima, Grad Zagreb je nakon javnog natječaja ugovorio građevinske radove za žičaru s tvrtkom GIP Pionir, čija je ponuda bila najjeftinija, 299 milijuna kuna. Zajednička ponuda Kamgrada i Tigre iznosila je 348 milijuna, a ING-Gradova 388 milijuna kuna. GIP Pionir inače se povezuje s Bandićem jer je ta tvrtka gradila zgradu u Bužanovoj, u kojoj gradonačelnik ima penthouse, a Tigra je poznata u javnosti zbog kumstva njezina vlasnika s Bandićem.

Video: Probna vožnja na zagrebačkoj žičari

ING-Grad pak nije tako, barem koliko se zna, blizak sa zagrebačkim gradonačelnikom, ali njezin je vlasnik poznat po optužbama da mu Anka Mrak Taritaš nije platila radove u njezinu stanu. No u međuvremenu su s GIP Pionirom potpisani aneksi ugovora prema kojima su radovi poskupjeli za 89,8 milijuna kuna, odnosno na 389,6 milijuna, pa je na kraju ispao skuplji od drugih dviju ponuda na natječaju. Pritom je ukupna vrijednost tih aneksa 29,9 posto od osnovnog ugovora, što je točno na rubu zakonskog dopuštenja od 30 posto. Grad Zagreb i GIP Pionir potpisali su šest dodataka ugovora, od kojih se četiri odnose na povećanje cijena, a dva na produljenje ugovorenog roka zbog koronavirusa. Prvi aneks, vrijedan 11,3 milijuna kuna, potpisan je jer je, prema službenom obrazloženju, postrožen kriterij o dopuštenim odstupanjima u odnosu na projekt. Drugim aneksom vrijednost radova povećava se za 21,6 milijuna, a najveći dio odnosi se na gradnju, odnosno rekonstrukciju prilaznih putova čiji su izvedbeni projekti dostavljeni naknadno.

Najvredniji aneks, od 43,3 milijuna, odnosi se na izvođenje radnog platoa za potrebe dobavljača opreme, podupiranje ploča teškom nosivom skelom… Četvrtim aneksom dodano je 13,5 milijuna kuna, a najveći dio, tvrde u Gradu, odnosi se na radove na čeličnoj konstrukciji i bravarskim radovima zbog neusklađenosti s izvedbenom dokumentacijom armiranobetonske konstrukcije i ostalim projektima. Ugovor za opremanje žičare, pak, vrijedan je 111,1 milijun kuna bez PDV-a, a potpisan je s tvrtkom Doppelmayr Seilbahnen. Procijenjena vrijednost bila je 114 milijuna kuna, a na taj su natječaj stigle dvije ponude, druga također vrijedna 111 milijuna kuna, ali ona nije bila valjana. I za opremanje su sklopljena tri aneksa ugovora, jedan vrijedan 391.744 kune, kojim je nabavljen signalno-komunikacijski kabel, a drugi 5,5 milijuna, potpisan za nabavu, među ostalim, platformi za spuštanje i proširenje putničke razine na donjoj postaji. Treći aneks od 6,2 milijuna sklopljen je za nabavu opreme za nadogradnju sustava za prodaju ulaznica i videonadzor. Tako je i opremanje žičare poskupjelo za 12 milijuna kuna, na 123 milijuna, odnosno 10,8 posto.

Grad: Naraslo zbog greške

Trenutačna vrijednost radova i opremanja ukupno je stoga 512,7 milijuna kuna, što je 102 milijuna, odnosno 24,8 posto više od prvotno ugovorena iznosa. U odnosu na procijenjenu vrijednost radova i opremanja, koja je iznosila 365 milijuna, žičara će građane Zagreba stajati 147 milijuna kuna više. No to nisu svi troškovi; tu su još i 71,6 milijuna za projektiranje, nadzor, uklanjanje stare žičare, krčenje šume na trasi, rekonstrukciju tramvajske pruge... Gradnja žičare financira se kreditom od 357 milijuna kuna, koji je ZET ugovorio s klubom banaka, a za kamatu će platiti 122,8 milijuna. Aranžerska naknada iznosi 2,1 milijun kuna, agentska 825.000. Kad se svi ti troškovi zbroje, žičara će stajati više od 710 milijuna kuna, i to bez PDV-a! Inače, u filmu “Operacija Žičara” brojnim dokumentima i snimkama s gradilišta upozorava se na navodne malverzacije u gradnji u kojoj su, prema tvrdnji nepoznatog autora, neke stavke drastično poskupjele.

Cijena ventila otišla je, primjerice, s 200 na čak 40.000 kuna, a cijena iskopa povećana je navodno s 800.000 na 11 milijuna. Sve je to neistinito, poručio je jučer gradski pročelnik Dinko Bilić, koji je podastro i analizu ZEM nadzora, tvrtke koja je bila zadužena za stručni nadzor nad gradnjom žičare. Greškom projektanta narasla je cijena, kazao je, a tablice u kojima se navodi da je zbog projektne dokumentacije Grad oštećen za gotovo 80 milijuna kuna potpisuje inženjerka građevine Ela Mihovilović Brkić. Potonje ime poznato je iz afere sa zagađenom vodom na Vrbanima III iz 2006., tadašnja glavna inženjerka gradilišta Zagrebgradnje optužena je, s još nekoliko osoba, za ugrožavanje života i zdravlja stanara nepropisnim postavljanjem vodoinstalacija i slojeva izolacije.