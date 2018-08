60.000 ljudi bez tramvaja, a Grad im to 'zaboravio' najaviti

Ne može i ovce i novce ili, u ovom slučaju, i rekonstrukcija rotora i nesmetano prometovanje dok traju radovi. Ono što bi se, međutim, očekivalo, trebalo i moglo imati svakako je pravodobna informacija o ukidanju tramvajskoga prometa u dijelu Novoga Zagreba na čak godinu i pol. Upravo neinformiranje javnosti na vrijeme, ponajprije korisnika ZET-a koji su izravno pogođeni tom odlukom, ono je što izaziva nezadovoljstvo građana, kojih je na području Novog Zagreba-zapad gotovo 60 tisuća. Bez obzira na nezadovoljstvo, svi oni od ponedjeljka morat će živjeti s odlukom o ukidanju sedmice i četrnaestice od Savskoga mosta do Sopota.

Polazak svakih osam minuta

– Skandalozno je što javljaju, ma ni tjedan dana prije uvođenja novih pravila. U ovom dijelu grada promet je ionako kritičan, a prebacivanje tramvajske linije na kolnik urodit će, blago rečeno, kolapsom – rekao je jedan od građana čekajući četrnaesticu u kojoj će se moći voziti još ovaj tjedan. Naime, tramvajske će linije na kritičnom dijelu trase zamijeniti izvanredna autobusna linija 607 koja će koristiti uobičajena stajališta autobusnih linija 109 i 222, a predviđeno je da slijed polazaka bude svakih osam, a vikendom i do šesnaest minuta.

Što kažu građani Novog Zagreba:

Igra pokvarenih prometnica

Za vrijeme dok 607 juri Avenijom Dubrovnik, tramvajska sedmica prometovat će skraćeno na trasi Dubec – Kvaternikov trg – Autobusni kolodvor – Sopot, četrnaestica će voziti od Mihaljevca Savskom do Savskoga mosta. Da se graditi treba, a za vrijeme toga i strpjeti, slaže se i Mirela Mikić, vijećnica u Vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb-istok. Međutim, osim igre pokvarenih telefona, koju su naviknuli igrati s Gradom, nije im trebala i igra pokvarenih prometnica.

– Na Vijeću nije bilo nikakvoga govora o ovome, a i sada ne možemo puno toga učiniti. Možemo urgirati kod ZET-a da redovite autobusne linije iz Dugava, 109 i 220, polaze češće kako bi se smanjila gužva u smjeru centra i zapada – rekla je Mirela Mikić. O cijeloj situaciji nije bilo obaviješteno ni Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb-zapad.

– Nedopustivo je građane u današnje doba uskratiti za informaciju o nečemu što ih se izravno tiče. Veliki je propust Grada što nismo uključeni u projekt, barem kao medij između njih i građana – rekao je predsjednik Vijeća Jadranko Baturić. Na igru pokvarenih telefona i slabe komunikacije reagirao je i gradski HNS.

– Kada svega nekoliko dana prije obustave tramvajskoga prometa građani saznaju istinu, s pravom se pitamo kakvo je to “strateško planiranje” u gradu i je li gradska uprava do jučer uopće znala što i kako treba sve napraviti – stoji u priopćenju HNS-a Grada Zagreba. Osim toga, predložili su gradonačelniku Milanu Bandiću da svim stanovnicima Novoga Zagreba omogući besplatno parkiranje idućih godinu i pol dana u centru s obzirom na to da će im odlazak u središte grada javnim prijevozom biti otežan.

– Kao i obično, sve će se rješavati u hodu iako je jedan ovako važan projekt i popratne izmjene koje on uvjetuje trebalo detaljnije isplanirati i, naravno, na vrijeme informirati javnost. Sve nas je ovo dočekalo nespremne – govori Mikić, dok Zagrepčani komentiraju kako će možda sada i gradski oci početi kalkulirati trebaju li kupiti jednu ili dvije ZET-ove karte, s obzirom na to da će biti otežano planiranje trajanja putovanja od točke A do točke B preko Novoga Zagreba.

Mišljenje građana

Mladenko Spahija: Bit će teško bez tramvaja, a najgore će biti kada dođe zima i nastane kolaps s busevima i autima.

Tihomir Kobešćak: Godina i pol ionako je previše vremena da se ljudima ukinu tramvaji, a mislim da će radovi trajati i dulje od toga.

Biserka Magjer: Nisam čula ništa o novim prometnim odredbama, ali mislim da mi građani trebamo biti strpljiviji sa svime.

Ivan Vladisavljević: Uvođenje autobusnih linija nije problem. Sve treba poduzeti, samo da se riješi kritični prometni čvor na rotoru.



