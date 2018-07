KREĆE OBNOVA ROTORA

Pola Novog Zagreba od ponedjeljka ostaje bez tramvaja na godinu i pol dana

Umjesto tramvaja, između Savskog mosta i Sopota vozit će izvanredna autobusna linija 607 Savski most- Sopot – Savski most. Vozit će trasom (prema jugu): Savski most – Studentski dom “Stjepan Radić” – Savski gaj – Trnsko – Velesajam – MSU – Sopot.