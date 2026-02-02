Naši Portali
OPREZ

Pukla cijev! Ovi kvartovi bez vode do sredine današnjeg dana

Zagreb: Sanacija cjevovoda u Ulici Utovec
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
02.02.2026.
u 10:29

Za vrijeme trajanja radova, na navedenim lokacijama je osigurana opskrba vodom autocisternama

Zbog puknuća cjevovoda, danas, 2. veljače, bez vode je dio potrošača u ulici Patačići i Šamačkoj ulici, do 12 sati, javljaju iz Zagrebačkog Holdinga. Bez vode je i dio potrošača u ulicama Južna obala VII. i Črnomeljski put i Črnomeljski odvojak, a sanacija kvara očekuje se do 15 sati.

Osim toga, iz Holdinga javljaju kako će, zbog planiranih radova na vodoopskrbnom sustavu na Črnomercu, potrošači u dijelu ulice Lea Mullera, I. i II. odvojku ulice te odvojku kod broja 33 također biti bez vode u razdoblju od 8 do 14 sati. Za vrijeme trajanja radova, na navedenim lokacijama je osigurana opskrba vodom autocisternama s istaknutom oznakom „VODA ZA PIĆE“. Iz Holdinga mole stanare navedenog područja za razumijevanje i strpljenje.
Ključne riječi
bez vode puknuće cjevovoda Zagreb

