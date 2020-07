Imenujte ulicu ili trg po Marku Veselici

Bio je za Hrvatskog proljeća jedan od najeksponiranijih članova pokreta. Kao profesor na Ekonomskom fakultetu djelovao je u Matici hrvatskoj, točnije pisao je članke za njene publikacije, a poznat je bio i po stavovima. Jasno je uvijek isticao: ondašnja Savezna Republika Hrvatska u neravnopravnom je položaju u Jugoslaviji i potrebna joj je veća samostalnost. Marko Veselica zbog toga je, u vrijeme kad nije bilo poželjno naglašavati narodnost u državi koja je željela stvoriti potpuno novu naciju, uhićen, i to 16 godina nakon što je u Zagreb došao na studij iz Glavica pokraj Sinja.

Predložili još 2018.

U glavnom je gradu proveo veći dio života, sve do svoje smrti 2017. Izuzimajući godine koje je morao provesti u zatvoru, njih gotovo 12, Zagreb je, pak, volio gotovo jednako kao i rodni kraj pa je Klub Sinjana, čiji je jedan od osnivača bio upravo “hrvatski Mandela”, kako su Veselicu prozvali, odlučio inicirati da se po ovome “proljećaru” imenuje ulica ili trg u metropoli. Ideju su stavili i na papir te dopis poslali Gradskoj skupštini kako bi Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Marka Veselicu uvrstio u fond iz kojeg se određuju nazivi javnih površina.

– Učinili smo to još prije dvije godine i tada su nam javili da je ime u fondu. Međutim, to je jedina informacija koju smo dobili o inicijativi – kaže Davor Varenina, predsjednik Kluba Sinjana, dodajući da je ideja sad aktualizirana jer je sljedeće godine 50. obljetnica Hrvatskog proljeća pa se nadaju da bi tim povodom “velikan političke misli” dobio društvenu valorizaciju koju, kaže njegov nećak Vladislav Veselica, nije imao za života. A nadaju se da bi to mogao biti i poticaj ostalim gradovima da svoje ulice i trgove nazovu po Marku Veselici.

– Pijetet mu je odao Andrej Plenković kada je nazočio postavljanju njegove biste u Sinju. Osim kao premijer, učinio je to i kao naš prijatelj, čija obitelj nije od nas okretala glavu kad su to drugi činili. Kad je riječ o imenovanju trga ili ulice, Marko je zaslužio i primjerenu lokaciju iako bismo voljeli da to bude, ako je moguće, na području Črnomerca, gdje je živio. No, o tome neka odluče njegova supruga Božena i kćeri – kaže Vladislav Veselica. On je sin Markova brata Vladimira, koji je proglašen državnim neprijateljem broj 2, dok je “hrvatski Mandela” bio prvi na listi kao “šef kontrarevolucije”. Na njegovo puštanje na slobodu dok je služio kaznu u zatvorima Stara Gradiška i Lepoglava, pak, apelirali su mnogi, pa i Amnesty International, koji ga je proglasio osuđenikom “savjesti planete Zemlje”.

Obojica braće u fondu

Imenovanje ulice ili trga, ističe također Varenina, bilo bi i nastavak tribina o braći Veselica koje je Klub Sinjana organizirao u prostorijama Matice hrvatske otprilike u isto vrijeme kad su to inicirali. Iz zagrebačke Skupštine, pak, poručuju da su imena obojice braće Veselica u fondu te da će se inicijativa realizirati kada se pronađe prikladna površina koja ispunjava propisane kriterije.