Hoyka slavi 20 godina Fotosofije: mladi fotografi pokazali kreativnost u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Kad pomislim da ne može kreativnije, bolje i atraktivnije, dođe nova generacija talentiranih fotografa i ponovno me oduševi svojom energijom i radovima - tim je riječima fotograf Damir Hoyka u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu otvorio izložbu umjetničkih fotografija polaznika Fotosofije, besplatnog seminara za naprednu fotografiju. Publici se predstavilo petnaest seminarista 20. generacije, svaki s mini serijom od tri rada snimljena na temu Art.

Hoyka se prisjetio kako je prije dvadeset godina seminar zamišljao kao jednokratnu priliku da podijeli svoja znanja i iskustva, a nije mogao ni pretpostaviti da će time pokrenuti nešto daleko veće. “Posebno me veseli što je na ovom slavlju fotografije i nekoliko mojih kolega iz show businessa koji se već 20 godina s potpunim povjerenjem prepuštaju mojim seminaristima. Bez njih, kao ni bez sponzora koji su prepoznali ulaganje u kreativne i talentirane ljude, ovaj seminar ne bi bio moguć. Kada sam započeo s projektom, mnogi od polaznika nekoliko prošlih Fotosofija nisu bili niti rođeni, a kroz seminar je priliku za nadogradnju svojih znanja dobilo više od 300 ljudi”, rekao je Hoyka čiji je seminar koncipiran tako da sudionici tijekom šest dana intenzivnog rada osjete s kojim se sve izazovima profesionalni fotografi susreću u stvarnim situacijama. Njihove fotografije poznatih objavljuju se u medijima koji prate celebrity scenu, modne u modnim medijima, a fotografije snimljene na temu Art izlažu se u muzeju.

Na kraju svečanosti, Hoyka je dodijelio medalju 24-godišnjoj Hani Kocijan, sudionici seminara čiju su umjetničku seriju ostali seminaristi ocjenili kao najbolju. “Tata mi je poslao informaciju o Fotosofiji, a u početku se nisam htjela prijaviti jer sam mislila da neću proći, s obzirom na to da primaju samo 15 polaznika. Kada sam kasnije vidjela radove drugih kolega, iznenadilo me koliko su kreativni i talentirani. Program je bio zahtjevan, ali upravo zbog toga sam jako zadovoljna – puno smo naučili i imali priliku isprobati različite ideje”, rekla je Hana Kocijan, studentica smjera Film i Televizija na Sveučilištu Vern.

A kako u praksi izgleda kada 15 fotografa isprobava svoje kreativne ideje najbolje zna zagrebački glumac Vedran Mlikota koji je, kao model za Celebrity Day, od prve godine na raspolaganju Hoykinim seminaristima. “Hoyka je veliki umjetnik, ali ono što ga posebno izdvaja kao čovjeka je njegova susretljivost, spremnost da pomogne i razumijevanje za mlade ljude. Tijekom ovih 20 godina Fotosofije podučio je i usmjerio velik broj mladih u području fotografije i umjetnosti. Upravo zbog toga smatram da je čast i obaveza nas umjetnika iz drugih područja podržavati takve ljude. Mi mladima možemo prenijeti znanje, iskustvo i vrijednosti koje im pomažu da se razvijaju i pronađu svoj put”, rekao je Vedran Mlikota. Izložba u zagrebačkom Hrvatskom prirodoslovnom muzeju Zagreb bit će otvorena do 15. listopada, a informacije o načinu prijava na sljedeći seminar planiran za lipanj 2026. zainteresirani će moći pratiti na Instagram profilu Fotosofiahoyka.