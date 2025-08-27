Građanske inicijative i stručnjaci upozoravaju: Studija za CGO u Resniku ignorira rizike po hranu, vodu i zdravlje

Studija o utjecaju na okoliš (SUO) za planirani Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, koja bi trebala dokazati prihvatljivost projekta, naišla je na ozbiljne kritike. Nezavisni stručnjaci i građanske inicijative upozoravaju da dokument umanjuje ili potpuno zanemaruje ključne rizike, od ugrožavanja poljoprivrednih površina do pitanja sigurnosti hrane, vode i zraka.

Kako navode, samo pedesetak metara od budućeg postrojenja nalaze se oranice i plastenici iz kojih stiže hrana za tisuće Zagrepčana. Unatoč tome, kažu, SUO poljoprivredne površine ne prepoznaje kao osjetljive receptore. Analize zraka, dodaju, obuhvatile su obližnja kućanstva, dok su usjevi i navodnjavane površine potpuno isključeni.

– Ako se čestice, amonijak ili bioaerosoli talože na povrće, to je pitanje sigurnosti hrane i javnog zdravlja, a Studija to zanemaruje – kaže Maris Špero iz Građanske inicijative Maksimir za Zagreb.

Projekt je zamišljen, napominju iz inicijativa, da godišnje proizvodi više od 115 tisuća tona RDF-a i sličnih goriva. No, naglašavaju, sam dokument priznaje da krajnji korisnici nisu poznati. Predviđeno skladištenje ograničeno je na 30 dana što otvara prostor za gomilanje, požare i dodatne emisije, smatraju.

Studija se fokusira, kažu, na mirise i amonijak, ali uopće ne obrađuje bioaerosole i spore iz procesa biološke obrade otpada. Ti mikroorganizmi, navode, mogu završiti u zraku i na poljoprivrednim kulturama, a njihovi učinci na zdravlje ljudi i sigurnost hrane ostaju neprocijenjeni, ističu iz Inicijative.

– Lokacija CGO-a leži na području plitkih podzemnih voda, a obližnja vodna tijela već su u samoj Studiji ocijenjena kao nepovoljna i "vrlo loša". Unatoč tome, nema proračuna kapaciteta za zadržavanje opožarene i incidentne vode u slučaju požara, što znači da bi kontaminacija mogla završiti u tlu i na poljima. Uz to, planiran je rad 0–24 sata i do 60 kamiona na sat, bez sveobuhvatne analize učinka na buku, prašinu i lokalne prometnice – ističu.

Svi propusti na koje upozoravaju, ignoriranje poljoprivrede, nesigurno zbrinjavanje goriva, neobrađeni bioaerosoli, prometno i klimatsko opterećenje, kažu, pokazuju da SUO za CGO Zagreb ne ispunjava osnovnu svrhu.

– Ovo nije dokument koji štiti građane, hranu i vodu. Ovo je dokument napravljen da se projekt progura pod svaku cijenu – ističu predstavnici inicijativa. Građani Zagreba, dodaju, zaslužuju sustav gospodarenja otpadom koji je u skladu s europskim standardima, održiv i siguran, a ne rješenje koje ponovno ugrožava zdravlje i okoliš. Za početak bilo bi važno donijeti strateški i zakonski obavezan dokument Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba na kojem bi se temeljila ova i slična rješenja, a koji ne postoji od siječnja 2024. godine – napominju.

Zbog svih problema s otpadom građani su se odlučili okupiti u zajedničku inicijativu udruga, zborova i pojedinaca pod nazivom Zajedno za održiv Zagreb - ZOZ te pozivaju sve građane da se odazovu pozivu na javno izlaganje danas u 17 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb.